Cu trenul la mare, în vremuri de distanțare - Cum se va călători către litoral și cât va dura drumul

Nevoia de a respecta distanțarea socială face ca biletele să fie acordate pe principiul un loc liber un loc ocupat. Cu o excepție. CFR Călători spune că se permiteCompania mai spune că are acum peste 900 de vagoane pe care le folosește zilnic, față de sub 800 acum un an. Anul trecut a fost cerere mare și au fost aglomerate trenurile către Litoral, dar anul acesta CFR Călători spune că nu mai vinde bilete în picioare. Distanțarea socială va însemna că o bună parte dintre locuri vor trebui să rămână neocupate, dar cu siguranță că și numărul de călători va fi mai mic, fiindcă mulți nu vor mai avea curaj să ia trenul, de frica Covid.Spre Litoral drumul este foarte lung. De exemplu, până la Mangalia trenul face 17 ore jumătate de la Oradea, 19 ore și jumătate de la Satu Mare și 15 ore de la Timișoara.De la Sibiu la Constanța drumul durează 8 ore și jumătate cu trenul care trece prin Brașov și cu trei ore mai mult cel care merge via Piatra Olt.Un mare minus ține și de linia Constanța - Mangalia care este neelectrificată și nici nu este într-o stare bună, astfel că trenurile fac cam 90 de minute pe 43 km. Un InterRegio face chiar și 107 minute.Masca este obligatorie, dar nu va fi ușor de purtat tot timpul la drum lung, mai ales când afară va fi foarte cald și dacă în vagon nu va funcționa aerul condiționat (sau dacă vagonul nu este prevăzut cu astfel de sistem).IR 1932 Oradea (16.24) - Mangalia (9.53), 909 kmIR 1944 Satu Mare (13.20) - Mangalia (8.52), 944 kmIR 1924 Sibiu (18.28) - Mangalia (8.05) via Piatra Olt, 660 kmIR 1946 Satu Mare (17.00) - Mangalia (12.31)IR 1962 Iași (21.13) - Mangalia (6.54), 530 kmIR 1996 Timișoara (22.20) - Mangalia (12.59), 793 kmIR 1922 Arad (18.00) - Mangalia (10.43), 872 km, via PetroșaniIR 1928 Sibiu (3.55) - Constanța (13.01) via Brașov, 583 kmIR 1952 Suceava (20.34) - Mangalia (5.54), 570 kmReturIR 1931 Mangalia (15.55) - Oradea (9.17)IR 1945 Mangalia (15.15) - Satu Mare (9.29)IR 1923 Mangalia (18.10) - Sibiu (7.36)IR 1947 Mangalia (13.34) - Oradea (7.24)IR 1961 Mangalia (20.30) - Iași (6.27)IR 1995 Mangalia (16.30) - Timișoara (7.15)IR 1921 Mangalia (19.12) - Arad (11.52)IR 1929 Constanța (14.00) - Sibiu (22.36)IR 1923 Mangalia (18.10) - Sibiu (7.36)IR 1953 Mangalia (21.34) - Suceava (7.03)CFR Călători începe programul estival de transport Trenurile Soarelui 2020, din data de 12 iunie care continuă până la data de 6 septembrie 2020.Prima parte a programului debutează din data de 12 iunie 2020, prin prelungirea circulației următoarelor trenuri la /de la Mangalia, până la data de 25/26 iunie 2020, după cum urmează:· Trenurile IR 1642/IR 1641 Baia Mare - București Nord și retur vor circula până la / de la Mangalia ca trenuri IR 1942/ IR 1941, cu grupă de vagoane de la / până la Cluj Napoca IR 1638/IR 1639 și pentru Bistrița Nord IR 1648.· Trenurile IR 1862/IR 1861 Iași – București Nord și retur vor circula până la/de la Mangalia ca trenuri IR 1964/ IR 1963, cu grupă de vagoane de la/până la Suceava IR 1756/ IR 1757.· Trenurile IR 1695/IR 1696 Timișoara Nord – București Nord și retur vor circula până la / de la Mangalia ca trenuri IR 1996/IR 1995, cu grupă de vagoane de la/până la Reșița R 9172/ R 9161.· Trenurile IR 1742/ IR 1741 Satu Mare – București Nord și retur vor circula până la / de la Mangalia ca trenuri IR 1946/ IR 1945.Revine în circulație și în acest sezon, din 12 iunie, ”Trenul Tineretului” IR 1924 / IR 1923 pe ruta Sibiu – București Nord – Mangalia și retur.Începând cu data de 26/27 iunie 2020, se introduc în circulație trenuri special dedicate asigurării legăturii cu litoralul dinspre Timișoara Nord, Arad, Deva, Craiova, Sibiu, Satu Mare, Baia Mare, Oradea, Cluj Napoca, Brașov, Târgu Mureș, Iași, Suceava, Galați, iar trenurile menționate mai sus vor reveni la mersul inițial.· Legătura directă Arad – Mangalia și retur va fi realizată de trenurile IR 1922/IR 1921 pe întreaga durată a programului estival, iar legătura directă între capitală – Mangalia și stațiunile de pe litoral va fi realizată cu trenurile IR 1983/ IR 1984 în perioada 27 iunie – 6 septembrie.· De asemenea, va crește frecvența trenurilor între Constanța și Mangalia pentru a fi deservite toate stațiunile de pe litoral.Trenurile de lung parcurs au în compunere vagoane de dormit și cușetă.Pentru accesul turiștilor în Delta Dunării, din 13 iunie 2020, trenurile IR 1589/ IR 1588 vor asigura zilnic, pe întreaga durată a sezonului, legătura directă București Nord – Tulcea Oraș și retur. De asemenea, în fiecare zi, 4 trenuri (2 tur/2 retur) vor continua să circule între Medgidia și Tulcea.