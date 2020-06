Trenul, pandemia și revenirea pasagerilor - Care sunt planurile CFR Călători, teama de tren, informatizarea și electricienii

Oamenii încep să se întoarcă la tren, dar numărul de călători este mai mic decât înainte de pandemie și fiindcă trebuie să se păstreze distanțarea și se vând mai puține bilete dar și fiindcă multor oameni le este frică de infectarea cu Covid 19 și evită transportul public.









CFR Călători a început însă și în acest an programul trenurilor sezoniere către Litoral, fiind vorba de 18 perechi de trenuri pe zi, cele mai lungi având 14-15 vagoane, cu media pe undeva pe 8-9 vagoane. În general în București se adaugă 3-4 vagoane spre Constanța, linia de 225 km fiind (alături de cei 92 km dintre București și Câmpina) singura linie de viteză de la noi (225 km făcuțic în două ore de cele mai rapide trenuri și în 140 de minute de cele cu 3-4 opriri. Este singura linie unde viteza comercială este 100 km/h, media pe țară fiind 43-44 km/h.





Parcul activ de vagoane al CFR Călători a ajuns la 946, față de 850 la început de an și 790 în iunie anul trecut. Obiectivul este să se ajungă la 1.000 spre final de an. Evident că tot nu sunt suficiente vagoane dacă va fi ca traficul de pasageri să-și revină la nivelul dinaintea pandemiei, dar sunt foarte mici șansele ca toți cei care mergeau cu trenul înainte de coronavirus să revină în vagoane în scurt timp.





Foto - Revizia tehnică din Mangalia unde sunt prelucrate zilnic cele peste 100 de vagoane din cele 13 perechi de trenuri sezoniere. Revizia are 30 de angajați, dar alți 50 au fost detașați pe timp de vară pentru că este multă activitate. La revizia Mangalia sunt verificate înainte de plecare elementele de sub vagoane, dar și instalațiile din vagoane, de la uși automate, toalete și sistem de climatizare.







În premieră, anul acesta vor fi electricieni la bordul trenurilor de lung parcurs, când va fi cod de caniculă, pentru ca aceștia să intervină în caz că nu mai merge aerul condiționat. ”Problema este că nu sunt mulți oameni disponibili. Suntem în alertă cu nivelul de personal pentru că sunt multe presiuni și povești. Lumea a rămas cu ideea asta că sunt prea mulți oameni la CFR Călători, dar nu este tot timpul așa (...) Este o luptă continuă, eu am mai redus cumva, acum suntem 12.200, când am venit erau 12.500, încerc să reduc acolo unde este cazul, dar pe partea de exploatare nu se poate”, spune într-un interviu pentru HotNews, Dan Costescu, directorul general al CFR Călători.









Aici trebuie spus că sigur vor mai fi cazuri în care aerul condiționat se va defecta și nu va putea fi reparat imediat sau nu va fi electrician la bord. Însă trebuie spus că, față de acum 3-4 ani, a crescut ponderea vagoanelor cu climatizare funcțională pe rutele Brașov - București și Constanța - București.





În timpul stării de urgență au fost perioade în care veniturile din bilete ale companiei au scăzut și cu 95% față de perioada similară din 2019, iar la călătoriile realizate de pensionari scăderea a fost chiar și mai mare de 95%, Practic studenții și pensionarii nu au circulat aproape deloc în aprilie și prima parte din mai.













Anul începuse bine, în ianuarie și februarie încasările au crescut cu 10% datorită suplimentărilor de vagoane aplicate pe rutele aglomerate, iar martie a avut două jumătăți cu totul diferite, prima fiind bună, iar a doua foarte slabă. Aprilie și mai au fost aproape de zero, iar directorul general explică faptul că pentru restul anului există trei scenarii: unul optimist în care la final de an numărul de călători revine la ce era în 2019, unul cu un optimist mai moderat și altul mai pesimist care nu se va concretiza și care ar fi însemnat o scădere de peste 40%. Acum suntem undeva între scenariul de mijloc și cel pesimist, astfel că între anul ar putea însemna un minus de 35% față de 2019.

S-a reîntors lumea la tren? Luna trecută numărul de călători a fost la un sfert față de acum un an, iar în prezent numerele oscilează, în unele zile s-a ajuns la 40% față de anul trecut și chiar și mai mult, fiind o reacție socială și față de numărul de cazuri de infectare anunțate în fiecare zi. Apoi contează mult și de cum este week-end-ul: când este unul ploios circulă mai puțină lume, când este soare și cald, mult mai multă, spune Costescu.





Foto: Ștefania Gal







El spune că CFR Călători a luat măsura de a vinde jumătate dintre locuri pentru a demonstra călătorilor că există preocuparea pentru siguranță. Nu toate țările au luat această măsură, exemplu concludent fiind Deutsche Bahn care nu a vândut pe principiul ”un loc liber unul ocupat”, dar a sfătuit călătorii să evite trenurile pline.





Cât va mai fi aplicată regula distanțării în trenurile CFR Călători? Totul depinde de cum va evolua numărul de infecții la nivel național și de recomandările CNSS pe care CFR le-a urmat îndeaproape și când a decis, în martie, să suspende circulația unui mare număr de trenuri (pe care apoi le-a reintrodus începând cu 15 mai). Putem estima, dat fiind că numărul infectărilor a fost mare în ultimele două săptămâni, că distanțarea se va menține în trenuri cel puțin câteva luni de acum înainte.





Trenuri în revizia tehnică Mangalia (foto - HotNews)







CFR Călători a explicat recent într-un răspuns pentru HotNews.ro că solicitarea locurilor alăturate se face pe răspunderea călătorului care cere rezervarea locurilor în tren. Din statisticile de marketing analizate s-a constatat că sunt solicitate locuri împreună de cei care fac parte din aceeaşi familie, de cei care călătoresc în interesul serviciului şi de grupurile de prieteni. În acest moment, ofertele comerciale pentru grupuri nu sunt deschise la vânzare.

În prezent la compartimentele de cușetă se vând maxim patru locuri din șase, iar la trenurile internaționale care intră în curând în circulație se vor vinde toate locurile, conform regulamentelor internaționale, așadar nu se aplica pentru ele principiul un loc liber un loc ocupat.









Se teme lumea să circule cu trenul? ”Eu cred că această teamă nu este generală și, sincer eu cred că nici nu este vorba de o teamă. În tren este mai mult spațiu decât în alte mijloace terestre de transport, se păstrează distanța, te poți așeza unde vrei. Într-un avion, microbuz sau autocar uneori nu avem altă soluție decât să stăm umăr la umăr”, spune directorul CFR Călători care subliniază că se fac dezinfectări foarte des și purtarea măștii este obligatorie în tren. Aici trebuie să spunem că în ultimele zile, mai ales de când a venit canicula, am putut observa crescând mult ponderea celor care nu poartă mască în tren.



Cele mai lungi trenuri vor avea 14-15 vagoane





La începutul anului directorul CFR Călători a suplimentat trenurile pe rutele aglomerate, mai ales relația București - Brașov unde au circulat și cele mai lungi trenuri din ultimii ani, inclusiv unele cu 14 vagoane. Și acum unele trenuri sezoniere au 14 vagoane, dar vor putea fi chiar și trenuri mai lungi? ”Așa cum sunt regulile acum, la 15 vagoane avem tren închis tehnologic, adică mai mult de 15 nu se poate”, spune Dan Costescu. Problemele sunt că la astfel de trenuri lungi ultimele 2-3 vagoane opresc dincolo de peron și coborârea sau urcarea sunt dificile. (o problemă este și faptul că în multe gări peroanele sunt joase).





Foto Ștefania Gal







”Noi, cât vom avea vagoane vom încerca să mergem cu trenuri cât mai lungi pentru că așa ne este cel mai eficient. Este drept că am fi și noi tentați să mergem pe zona de cadențare, știți ce înseamnă asta nici nu trebuie să mă mai uit în mersul trenurilor fiindcă știu că din jumătate în jumătate de oră am tren.. Aici este o problemă la noi, infrastructura ne taxează separat cu TUI în plus și atunci ne costă mult mai puțin să adăugăm vagoane decât să facem un tren nou”, spune Costescu.

Va trebui regândit tot sistemul de cumpărare de bilete online, iar prioritatea este acum să se introducă sisteme mobile de vânzare a biletelor în tren, practic controlorii să primească mici imprimante mobile (cum există de mulți ani la companiile private n. r.). Proiectul este definitivat, dar va mai dura până va putea fi implementat (cel puțin câte va luni). În cel mai bun caz anul acesta se va face un proiect-pilot pe o regională pentru a se testa sistemul și apoi se va extinde la nivel național după cursuri intense de formare.





”Trebuie să regândim tot sistemul informatic, Întâi trebuie să aducem toate dispozitivele mobile, să actualizăm toată platforma, serverele...Sunt și serverele vechi și, când vom avea 2.000 de dispozitive mobile care vor intra și vor accesa în diverse perioade servele pot ceda și nu putem permite asta”, spune directorul CFR Călători.

CFR Călători spune că va instala mai mute automate de vânzare de bilete în gări. Este un concept de dezvoltare pe online, dar mai este mult de lucru, fiindcă totul trebuie bine integrat cu sistemul de rezervare.





Foto HotNews







În multe țări europene prețul biletului de tren variază în funcție de perioada în care faci călătoria, biletul fiind mai scump la orele de vârf și mai ieftin la ore când circulă puțini, tocmai în ideea de a stimula oamenii să meargă și când trenurile nu sunt deloc aglomerate. Are în plan CFR Călători un astfel de sistem de tarifare inspirat din companiile aeriene. Dan Costescu spune că în primul rând trebuie văzut din ce unghi privim lucrurile: scumpim biletele pentru cei care merg în perioadele de vârf și deci îi penalizăm pe cei care circulă atunci sau ieftinim biletele în afara orelor de vârf.









El spune că un astfel de plan tarifar reprezintă un instrument puternic și poate fi pus în practică doar la o companie care stă foarte bine și la capitolul sistem informatic cu care să măsori cu precizie câți oameni circulă la fiecare interval și pe fiecare linie.

Când vor putea studenții să cumpere bilete online? Sunt mai multe probleme, dar CFR a cerut Ministerului Eduucației să rezolve problema bazelor de date pentru ca acestea să fie accesate electronic, ei au lucrat, dar încă nu este totul gata, iar când ministerul va livra CFR Călători bazele de date într-un format care să fie citit, online-ul va putea fi accesibil pentru studenți, spune directorul companiei.





CFR Călători are 80% din piața transportului feroviar de călători, iar cei cinci operatori privați au cam 20%, cei mai mari fiind Transferoviar și Regio Călători.







Media de viteză va putea fi ridicată când se vor termina lucrările între Simeria și Sighișoara, 169 km făcuți acum cu o medie de 60 km/h. Revenind la Litoral, ce se câștigă pe București - Constanța se pierde spre Mangalia unde cei 43 km sunt făcuți între 66 și 88 de minute, linia fiind veche și neelectrificată. Mulți aleg microbuzul între Constanța și Mangalia, iar trenul are o șansă doar fiindcă și pe șosea se fac blocaje uriașe în week-end.Însă aerul condiționat din trenuri este foarte important vara aceasta pe fondul obligativității portului măștii în tren. Vor fi multe zile de caniculă și, dacă aerul nu va funcționa sau nu va face față, va fi mai mare ponderea celor care nu vor suporta să stea cu mască și o vor coborî sub bărbie. Aici nu trebuie să uităm că, date fiind vitezele medii mici, chiar și cei mai conștiincioși oameni vor avea problemă în a-și ține masca mereu pe căldură mare.Costescu spune că aceste avantaje ale căii ferate s-au văzut și în timpul pandemiei când pe anumite rute mici de navetă oamenii au migrat spre tren de la alte mijloace de transport, lucru foarte încurajator. ”Credem că publicul are mai mare încredere în tren decât în alte mijloace de transport”în afara licitațiilor organizate de ARF (care însă au ”trenat” din cauza contestațiilor și a caietelor de sarcini realizate nu prea grozav? Șeful CFR Călători spune că nu mai are această atribuție, ci doar pe cele de reparații simple și reparații capitale. El spune că s-ar putea cumpăra din venituri proprii, însă nu se pune problema, fiindcă veniturile au scăzut mult din cauza pandemiei care a dus la prăbușirea vânzărilor de bilete. Costescu spune însă că vrea să facă un compartiment de fonduri europene în cadrul companiei și să fie apoi scrise proiecte pentru a atrage fonduri.L-am întrebat pe Dan Costescu și ce va veni la partea de bilete online și informatizare, capitol la care au venit multe plângeri de la călători.Costescu spune că nu este o prioritate și ar fi ca și când ”punem căruța înaintea cailor” Prioritatea este modernizarea întregului sistem informaticAr mai fi un element, spune el: pentru ca un astfel de sistem să funcționeze trebuie colaborare pe scară largă, iar angajatorii să le dea angajaților posibilitatea să evite orele de vârf, deci programul să fie foarte flexibil (lucru care deja începe să se întâmple și la noi din cauza crizei Covid)