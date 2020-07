VIDEO Dan Costescu, directorul CFR Călători: Siguranța sanitară este mai mare în tren, iar riscul de infectare este redus/Controlorii nu au în fișa postului să certe lumea pentru că nu poartă mască

​Oamenii încep să revină la trenuri, iar la CFR Călători de câteva zile se pot rezerva din nou toate locurile din tren și nu doar jumătate. Într-un interviu pentru HotNews.ro, Dan Costescu, șeful CFR Călători, a vorbit despre ce pot face oamenii când văd pasageri care nu poartă mască, dar și despre planurile companiei privind lansarea unor trenuri ”charter” unde oamenii să serbeze diverse evenimente din viață. Tot în articol puteți citi și despre serviciile de curățenie din trenuri, despre ținta celor 1.200 de vagoane și de ce companiile feroviare precum CFR Călători nu pot fi profitabile.









Dan Costescu spune că, după ce numărul de pasageri scăzuse cu 95% în aprilie, lumea a revenit la tren și că au existat călători care au renunțat la a merge cu microbuzul sau autobuzul și au migrat către tren fiindcă în tren "este cel mai mult spațiu dintre toate mijloacele de transport, ai libertate de mișcare, există și priză și călătoria este plăcută. Siguranța sanitară este mai mare în tren, iar riscul de infectare este redus”, spune el.

Ar trebui controlorii să certe călătorii care fac asta? ”Controlorii nu au în fișa postului să certe lumea că nu poartă mască. Ei atenționează oamenii, acolo unde este posibil avem și anunțuri în tren prin stația de amplificare. Controlorul nu are posibilitatea să impună purtarea măștii, el poate cel mult să reclame la poliție, ceea ce poate face orice pasager care se simte atins de comportamentul altui pasager. Este o problemă de disciplină, poate și una de civilizație și în acest registru o vedem noi fiindcă, dacă se poartă masca într-un mijloc de transport, practic mare parte dintre problemele de transmitere a acestui virus sunt rezolvate”, spune Dan Costescu.



L-am întrebat pe Dan Costescu dacă ar fi o idee să fie puși polițiști măcar pe câteva dintre trenurile de lung parcurs, pentru ca aceștia să-i amendeze pe cei care nu poartă mască sau pe cei care fumează.”Nu dispun eu de resursa asta, este a ministerului de interne și nu-mi permit să organizez efectivele altui minister (...) Este o problemă de eficiență și de efective. Probabil este o problemă de buget, de dimensionare a forțelor polițienești”.





Se pot rezerva toate locurile în trenuri





De câteva zile și în trenurile CFR Călători se dau toate locurile și s-a renunțat la regula un loc liber un loc ocupat.”Trebuie vorbit despre regula de distanțare și despre practica europeană. Nicăieri în Europa la această dată nu se vând locuri distanțate. Toate administrațiile de cale ferată vând locuri unul lângă altul, sistemul internațional coordonat de Deutsche Bahn vinde bilete unul lângă altul. Ceea ce spuneți despre distanțare și ideea <un loc liber un loc ocupat> a fost o idee a noastră pe timpul pandemiei, atunci când aveam vagoane suficiente față de câți călători erau și atunci am hotărât să distribuim călătorii cât mai bine în tren și am inventat acest sistem. Atunci nu era obligatorie purtarea măștii în vagon, dar din momentul în care a devenit, a fost foarte clar că locurile trebuie vândute unul lângă altul, iar asta se întâmplă la toate mijloacele de transport, nu doar în tren, ci și în avion și în autocar”, spune directorul general CFR Călători.