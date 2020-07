Cinci proiecte feroviare pentru care există finanțare europeană. Oare câte vor fi duse la bun sfârșit?

Pe câteva dintre rutele avute în vedere pentru modernizare vitezele medii sunt acum de aproximativ 50-60 km/h, mai mici decât acum 30 de ani.Iată cinci proiecte pentru care există și finanțare europeanăLegătura directă dintre Gara de Nord București – Aeroportul Internațional Henri Coandă va încuraja mai mulți cetățeni să călătorească către aeroport cu trenul.Finanțare UE: €48.4 milioaneProiectul de modernizare va analiza condiția actuală a liniei de cale ferată pentru a identifica zonele cu deficiențe și pentru a realiza un studiu de fezabilitate ce va ajuta la pregătirea pașilor necesari pentru următoarele etape ale proiectului.Finanțare UE: €9.4 milioaneProiectul are ca scop modernizarea liniei de cale ferată București – Craiova. Partenerii vor analiza starea curentă a liniei de cale ferată pentru a identifica zonele cu deficiențe. Un studiu de fezabilitate va fi realizat, pregătind calea pentru următoarele etape ale proiectului.Finanțare UE: €17.4 milioaneProiectul are ca scop modernizarea liniei de cale ferată dintre Apahida și Suceava. Acest proiect va analiza starea curentă a liniei de cale ferată pentru a identifica zonele cu deficiențe și va realiza un studiu de fezabilitate ce va pregăti calea pentru următoarele etape ale proiectului.Finanțare UE: €26.7 milioaneProiectul are ca scop modernizarea subsistemele de cale ferată (șinele și instalațiile) din cadrul Complexului Feroviar București Nord, prin implementarea unui sistem ce asigură interoperabilitate. Partenerii vor analiza starea curentă a infrastructurii feroviare pentru a identifica deficiențele acesteia. Un studiu de fezabilitate va fi realizat pentru a pregăti calea pentru următoarele etape ale proiectului.Finanțare UE: €4.3 milioaneUE sprijină redresarea economică în toate statele membre prin injectarea a aproape 2,2 miliarde EUR în 140 de proiecte-cheie de transport. În cazul României, Uniunea Europeană investește aproape 118 milioane de euro în cadrul a 10 astfel de proiecte. Acestea vor contribui la construirea pe întregul continent a legăturilor de transport care lipsesc, vor sprijini transportul sustenabil și vor crea locuri de muncă. Proiectele vor beneficia de finanțare prin intermediul Mecanismului pentru interconectarea Europei (MIE).UE va sprijini 55 de proiecte de infrastructură feroviară care vizează rețeaua centrală transeuropeană de transport (TEN-T) cu un cuantum total de 1,6 miliarde EUR. Printre aceste proiecte se numără proiectul Rail Baltica, care integrează statele baltice în rețeaua feroviară europeană, precum și tronsonul transfrontalier al liniei de cale ferată dintre Dresda (Germania) și Praga (Cehia).