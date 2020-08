China vrea să dubleze până în 2035 lungimea rețelei de căi ferate de mare viteză

China are în total 141.000 km de cale ferată, dintre care 36.000 de mare viteză (ceea ce înseamnă pentru mare viteză mai mult decât restul țărilor lumii puse la un loc). Planul este ca, până în 2035, rețeaua să aibă în total 200.000 km, dintre care 70.000 km de mare viteză.China a construit în 15 ani cei 36.000 km de mare viteză, iar vitezele sunt cu adevărat mari, medii de 250 - 270 km/h putând fi menținute pe trasee de peste 1.000 km. În plus, China a construit și calea ferată către capitala tibetană Lhasa și lucrează la o a doua cale ferată în Tibet. Acestea, deși nu sunt de mare viteză, sunt printre cele mai complicate proiecte de inginerie realizate vreodată în China.China vrea ca absolut toate orașele de peste 200.000 de locuitori să aibă cale ferată și toate cele de peste 500.000 să fie incluse în rețeaua de mare viteză.Cele mai rapide trenuri din China, numite Fuxing Hao, rulează cu 350 km/h, iar China are și linia Maglev dim Shanghai la aeroport, unde viteza maximă atinsă este 431 km/h.Sursa: Reuters