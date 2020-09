Studenții își vor putea rezerva online călătoria cu trenul, promite CFR Călători

„Studenții reprezintă o categorie importantă printre călătorii noștri și din acest motiv am căutat împreună cu Ministerul Transporturilor o soluție care să le permită procurarea online a biletelor de tren. Am continuat astfel politica asumată la începutul anului de a pune în centrul atenției călătorul și nevoile sale și sperăm că acest pachet legislativ și platforma informatică aferentă să fie finalizate până la începerea anului universitar”, a declarat directorul general CFR Călători, Dan M. Costescu.Compania și trei organizații studențești reprezentative au încheiat ieri, 10 septembrie 2020, un protocol cu privire la procedura prin care studenții să aibă posibilitatea de a-și procura bilete de tren online.Totodată, Ministerul Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC) și CFR Călători fac demersuri pentru promovarea unui proiect de hotărâre de guvern pentru modificarea și completarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți aprobate prin HG nr. 42/2017.După definitivarea formei legale a actului legislativ de modificare și completare a H.G. nr. 42/2017, studenții care vor dori eliberarea online a biletelor/abonamentelor de tren vor trebui să-și creeze un profil de utilizator pe site-ul www.cfrcalatori.ro sau la casele de bilete CFR Călători dotate cu sistem electronic de emitere pentru înscrierea datelor care atestă calitatea de student și dreptul la gratuitate.Dintre organizațiile studențești reprezentative invitate la discuțiile care s-au purtat ieri la sediul CFR Călători au fost prezente Uniunea Studenților din România (USR), Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și Liga Studenților Români din Străinătate (LSRS). La discuții a participat și secretarul de stat responsabil de domeniul feroviar din cadrul MTIC, Adrian Dupu.“Ne bucurăm că am reușit să obținem o victorie importantă pentru toți studenții și apreciem deschiderea de care a dat dovadă CFR Călători și MTIC. Considerăm că această decizie este cu atât mai benefică în contextul actual de pandemie”, a susținut Alexandru Vasile, președinte USR.“Este inerent faptul că în actualul context de pandemie situația cu care din păcate ne-am obișnuit în ultimii 3 ani nu mai putea continua astfel. Ne bucurăm că într-un final am identificat o alternativă care asigură studentului respectarea dreptului de a procura bilete online după 3 ani de demersuri ale federației către autoritățile competente”, a declarat Horia Onița, președinte ANOSR.S-a discutat și cu studenții români din străinătate asupra condițiilor tehnice pentru a permite accesul gratuit cu trenul și a studenților români care studiază în străinătate. Urmează să fie stabilită procedura legală prin care acest lucru să devină posibil.