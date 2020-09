Bode: Noi credem că din 12 decembrie vom parcurge distanța Gara de Nord - Otopeni în 15-17 minute

„Noi credem că odată cu noul mers al trenurilor, 12 decembrie, din acel moment, de la Gara de Nord la Otopeni sau de la Otopeni la Gara de Nord vom parcurge cei 19,5 kilometri în 15-17 minute”, a mai spus ministrul.













Ministrul Transporturilor Lucian Bode a spus că a fost marți să verifice stadiul lucrărilor la calea ferată Gara de Nord - Aeroport.„Eu am fost astăzi, sigur, am fost într-o verificare, într-o probă-test pentru tot ceea ce credem noi că se va întâmpla undeva la sfârşitul lunii octombrie, când vom finaliza cei 8 kilometri de linie dublă, pentru că de la Gara de Nord până la Otopeni sunt 19,5 kilometri. 8 kilometri între Mogoşoaia şi Baloteşti se modernizează linia, vom avea linie dublă, se construieşte acel tronson de 3 kilometri, pasarela peste DN1, nou, de la zero, este primul tronson de cale ferată construită în România de la zero după 1989. Aşadar, suntem într-un progres fizic de peste 98%, vom realiza cel mai probabil săptămâna viitoare primele deplasări cu invitaţi, cu presa”, a spus Bode, potrivit agenției Mediafax.Acesta crede că distanța dintre Gara de Nord și Aeroport va fi parcursă în 15-17 minute, din 12 decembrie.