Linia Gara de Nord - Aeroport - Primele trenuri ar putea circula la intervale de 50 de minute, spune șeful CFR Călători

În multe dintre liniile care unesc aeroportul de gară în Europa de Vest trenurile se succed la 15-20 de minute, sau măcar la 30 de minute. Trebuie spus din start că 50 de minute ar fi un interval care nu ar încuraja foarte multă lume să vină la tren.Apoi, deși linia este gata, trebuie decis cine va opera transportul, iar pentru asta se va organiza licitație. Cum nu este nevoie de un număr mare de trenuri, chiar și o companie cu flotă mică ar putea câștiga.Ce spune Dan Costescu, președintele CFR Călători, despre traseul Gară - Aeroport, 19,5 km, 21-23 de minute”Suntem de luni de zile în discuții cu compania de infrastructură, am studiat grafice de lucru. Caietul de sarcini cerea acolo și estima o cadență de 30 de minute. Noi am solicitat de săptămâni bune graficul de circulație și am schimbat documente cu colegii (de la CFR Infra) din analiza lor a reieșit că, acum la începutul liniei, când încărcarea este mai mică, ar fi posibil să avem 50 de minute ecart între trenuri. Asta fiindcă mai sunt și alte trenuri în grafic: dacă nu ar fi trenurile de Galați am fi pe undeva pe la 30 și ceva de minute. Clar că acest lucru se va îmbunătăți.Colegii mei s-au pregătit, au ținut legătura cu constructorul, au inspectat locul unde urmează să fie casieriile, automatele de bilete și celelalte locuri. Am solicitat și colegilor de la informatică feroviară, care țin tot de Infrastructură, să vină pentru a face cablajele. Toate pregătirile tehnice sunt făcute, materialul rulant este pregătit. Pentru intervalul care ni se oferă acum de către CFR Infrastructură este suficient un singur automotor, fiindcă distanța este foarte mică. Acest automotor Desiro, îmi pare rău să o spun pentru concurență, deși are 15 ani, este cel mai nou din România”Linia gara de Nord - Aeroport a fost în centrul controversei după ce compania constructoare a făcut teste cu un tren al automotorului privat TFC și ministrul Bode a inspectat traseul tot din acel tren.Aceste teste i-au făcut pe mulți să spună că este anormal ca o companie privată să facă aceste teste și că ar fi nepotrivit ca linia să fie operată de o companie privată. O soluție ar fi, probabil, ca linia să fie operată și de CFR Călători și de o companie privată, în ideea de a fi mai multe trenuri.Reamintim că CFR Călători a spus că NU a primit nicio solicitare de la constructor pentru a face teste pe noua linie.Dan Costescu de la CFR Călători spune că scandalul a pornit de la o ipoteză greșită”Eu cred că a fost o confuzie. Nu știu pe ce filieră s-a lansat o ipoteză greșită. Una este testul pe care și-l face constructorul, pentru structură. Nu erau teste pentru material rulant, ci erau testele structurii, ale pasarelei. Nu înseamnă că trebuie confundat faptul că constructorul a avut o relație bună cu un operator și a adus o garnitură. Am înțeles că aveau nevoie să testeze structura, Desiro al nostru este mai nou și mai ușor, ei aveau nevoie de un vehicul mai greu, mai vechi care să-i testeze cu adevărat infrastructura. A fost un întreg scandal, însă NU constructorul va aloca trasa, ci ministerul va decide cui alocă acest transport. Din punct de vedere al CFR Călători noi suntem pregătiți și așteptăm decizia ministerului”.Cum vrea CFR să sincronizeze orarul trenurilor din diverse părți ale țării cu orarul trenurilor Gară - Aeroport? ”Răspunsul este clar: prin cadență. Dacă noi vom fi lăsați să facem transportul vom avea grijă ca această cadență să fie cea care trebuie. Deocamdată am reușit să scoatem acele 50 de minute și se poate face calculul după aceea, prin reorganizarea noului mers să scădem undeva la 30 de minute, atunci când o va cere încărcarea de la aeroport”.