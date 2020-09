Trump își dă aprobarea pentru o cale ferată de 17 miliarde dolari între Alaska și provincia canadiană Alberta

Tren de marfa in Canada

Calea ferată va porni în Fort McMurray (provincia Alberta) va traversa regiunile Northwest Territories și Yukon și va ajunge în Alaska unde va face joncțiunea cu calea ferată existentă.Se estimează că va dura cel puțin trei ani construcția, iar calea ferată va fi destinată transportului de marfă (țiței, grâne, minerale, produse chimice).Din bugetul total de 17 miliarde dolari, 14 miliarde sunt destinați lucrărilor de pe teritoriul canadian și trei miliarde pe teritoriul SUA (Alaska).Despre proiectul privat numit A2A se vorbește de ani buni, iar promotorii spun că este mare nevoie de o cale ferată care să transporte mărfuri direct din Alaska spre SUA, via Canada. Până la începerea construcției mai trebuie însă obținute o serie de autorizații.În SUA și Canada transportul feroviar de călători a scăzut mult față de acum 30-40 de ani, însă cel de marfă este prioritar.Alaska are o cale ferată importantă de 750 km, de la Fairbanks la Seward, via Anchorage.Sursa: mustreadalaska.com