Patru companii au depus oferte la licitația pentru reconstrucția unui pod feroviar care s-a prăbușit în 2018 în județul Brașov

Cele patru companii sunt:Asocierea GDO MOV IMPEX SRL (lider de asociere) - SC AVRIL SRL - ARCADA COMPANYAsocierea SC ENERGO CONSTRUCȚII CIVILE ȘI INDUSTRIALE SRL (lider de asociere) – SC ENERGOSTEEL ART SRL - SC CONSTRUCȚII FEROVIARE MUREȘ S.A.Asocierea CONSTRUCȚII ERBAȘU SA (lider de asociere) – VAHOSTAV–SK, a.s. - ABED NEGO COM SRLAsocierea SC CONFER GROUP SRL (lider de asociere) – SC CONSTRUCȚII FEROVIARE DRUMURI PODURI SRL - SC RADARIA SRL.Valoarea totală estimată a contractului este de 26.025.733,86 lei, fără TVA. Finanțarea provine de la bugetul de stat.În perioada următoare, comisia de evaluare a SRCF Brașov va analiza documentele de calificare/propunerile tehnice şi financiare, pentru desemnarea ofertei câștigătoare.Etape parcurse până în prezent:- 26.09.2019 - 29.07.2020 - derulare contract pentru elaborare expertiză tehnică, DALI și proiectare, inclusiv obţinerea tuturor documentaţiilor tehnice ṣi economice, precum ṣi aprobǎrile necesare (aviz CTE SRCF Braṣov, aviz CTE CNCF, Ordin Ministru al MTIC)- 12.09.2020 - lansarea licitației pentru obiectivul: Reconstrucție pod și amenajare albie km 17+318, linia 317 Hărman - Întorsura Buzăului- 09.10.2020 - termen limită de depunere și deschiderea ofertelorDespre pod și liniePodul de cale ferată dintre Hărman și Budila s-a prăbușit pe 30 iunie 2018 sub forța apelor râului Tărlung care au atins cote și debit rar întâlnite.Podul de peste râul Tărlung s-a prăbușit pe o lungime de 50 - 60 metri. Linia de cale ferată a fost dată în folosință în 1931 și peste 10 ani călătorii au fost transportați de operatorul privat Regiotrans (din decembrie 2017 devenit Regio Călători).Sunt șase opriri între Brașov și Întorsură, orașul din Covasna celebru pentru temperaturile scăzute. Toate trenurile aveau rang Regio și cel mai scurt timp de parcurs este de 49 de minute. Cea mai mare distanță între două opriri este de 11 km, între Hărman și Budila.Linia 403 Brașov - Întorsura Buzăului este celebră pentru cel mai lung tunel feroviar din România, de 4,3 km, tunel construit între 1924 și 1929, cu mari eforturi inginerești.