Mersul Trenurilor 2021 - Pe ce rute se va circula mai rapid și unde se va merge și mai lent

Analiză

Câteva trenuri vor avea mers de Intercity, însă vor figura în Mersul Trenurilor ca(ceea ce este bine, fiindcă biletele de IC ar fi fost cu 40-50% mai scumpe. De exemplu, IR 1688 va face doar două ore și șase minute de la Brașov la București Nord între cele două orașe. Trenul pleacă de la 7.05 din Brașov și ajunge la 11,25 în Constanța. Perechea sa pleacă la 17.00 din Constanța și ajunge la 21.23 la Brașov, oprind doar la București Nord și Predeal. Față de parcursul actual, timpii vor fi cu 50 - 60 de minute mai mici. Între Palas și Pantelimon aceste trenuri vor atinge 160 km/h, iar între Chitila și Brazi, 140 km/h.sunt 391 km, iar acest tren și perechea sa vor face doar două opriri, la Predeal și la București Nord. Pe grupurile de profil au fost numeroase discuții dacă era mai bine ca trenurile să oprească la Sinaia sau la Ploiești, sau dacă ar fi fost mai bine să nu intre în Gara de Nord, ci să treacă doar prin Băneasa. Cert este că va fi un tren rapid. Se menține trenul IR 1586 care va pleca din Constanța la 5.30, dar va ajunge în 5 ore și 15 minute la Brașov, oprind în 13 stații, față de două la trenul cu mers de Intercity.București - Constanța rămâne cea mai rapidă porțiune, cu cele mai iuți trenuri făcând 118 minute, iar cu cinci opriri intermediare timpul ajunge la 2 ore și 19 minute.Șitimpii scad cu 10-15 minute, de exemplu, între București și Suceava (448 km) cel mai rapid tren va face 5 ore și 39 minute (17.22 - 23.01), iar de la Suceava la București, 5 ore și 36 de minute (5.40 - 11.16). Între București și Ploiești viteza maximă va fi 140 km/h, spre Buzău scade la 80 km/h, dar crește spre Rm Sărat la 100 km/h, iar de la Adjud la Suceava sunt porțiuni consistente unde trenul atinge 110-120 km/h.Între București și Iași (460 km) cel mai rapid tren va face 6 ore și 10 minute (6.25 - 12.35), iar la întors cu un minut mai puțin (5.07 - 11.16). Față de prezent este o scădere de 15-20 de minute. De la Tecuci la Bârlad limita de viteză este 120 km/h, iar de la Bârlad la Iași sunt zone de 90-100 km/h.S-au mai făcut unele lucrări pe M500 în ultimii ani și au mai fost eliminate restricții, dar din decembrie timpii scad și fiindcă(37-40 de minute cele mai rapide trenuri, în timp ce multe fac acum peste 50 de minute). Mai multe trenuri vor rula cu 140 km/h între Chitila și Brazi, dacă materialul rulant va permite aceste viteze.Pe(229 km) timpii scad cu 10-15 minute, spre exemplu IR 1773 va face 3 ore și 44 de minute (15.20 - 19.04), iar IR 1770 va face cu 38 de minute mai puțin decât acum (Galați 5.00 - București 8.34). Acest tren merge via Făurei - Urziceni, iar între Barboși și Făurei și între Urziceni și Mogoșoaia atinge 90-100 km/h.Se v, dar nu va circula prin Ploiești - Buzău, ci prin Miercurea Ciuc - Onești. IR 1540 pleacă la 14.10 din Brașov și ajunge la 22.28 la Iași. Perechea sa pleacă din Iași la 5.35 și ajunge la Brașov la 13.38.Scad timpii de parcurs pe coridorul IV unde se lucrează de ani buni, însă nu cu mult: Pe cei 169 km dintretrenul IR 346 va face 2 ore și 27 minute, cu 38 mai puține decât în prezent, dar la întors se scad 17 minute, totalul fiind 140 de minute. Pe această porțiune s-a lucrat mulți ani și încep să se vadă rezultatele, pe cei 38 km dintre Mediaș și Sighișoara trenul făcând 24 de minute. Pe unele porțiuni dintre Sighișoara și Simeria trenurile pot atinge 140 km, dar timpii de parcurs trebuie să mai scadă în anii următori măcar spre 90 de minute pentru trenurile IR.Timpii rămân ridicați pe cei 149 km dintreunde sunt șantiere, astfel că trenurile cele mai rapide fac 180 - 200 de minute. Trenurile internaționale ating 120 km/h pe mici porțiuni între Curtici (frontieră) și Arad și circa 15 km după Arad, însă spre Deva rar se depășește 50 km/h. Lucrările vor mai dura 3-4 ani.În aceste condiții, IR 346 va pleca la ora 14.00 din București și ajunge la 1.29 la Arad (599 km), făcând cu 12 minute mai puțin decât acum, iar perechea sa pleacă la 4.35 din Arad și ajunge la 16.05 la București.IR 472, via Sibiu, va pleca la 17.45 din București și va ajunge la 5.10 în Arad (cu trei minute mai repede decât acum), iar la întors trenul intră în țară la 0.41 și ajunge la București la 12.33 (3 minute mai mult). Pe cei 44 km din linia modernizată, între Vințu de Jos și Simeria, timpii de parcurs scad de la 50, la 38 de minute, viteza maximă atinsă fiind 120 km/h, dar cea medie este de sub 75 km/h, deci mai este mult loc pentru îmbunătățiri.Cei 129 km dintresunt parcurși în peste trei ore de marea majoritate a trenurilor și timpii de circulație vor crește cu 15-20 de minute, astfel că un tren Regio ajunge să facă 4 ore. La întors, niciun IR nu face mai puțin de 2 ore și 50 de minute și vor mai trece foarte mulți ani până când lucrările vor fi gata și trenurile vor putea face sub 70 de minute. În prezent, foarte rar trenurile ating 90 km/h pe cei 129 km, fiind lungi porțiunile unde viteza este de 30-35 km/h. Noua rută, care va fi gata după mulți ani de lucrări, va fi cu 11 km mai scurtă și va permite viteze de 160 km/h.Pe cei 646 km de la, IR 1741 va face 12 ore și 16 minute (18.45 - 7.01), cu 8 minute mai puțin decât în Mersul curent. La întors, plecarea din Oradea este la 19.27, iar sosirea în Capitală este la 8.11 (aproape 13 ore).Întrelinia este neelectrificată, sunt foarte mici porțiunile unde trenurile ating 100 km/h și mult mai multe acelea cu 50 km/h. O porțiune similară ca lungime, și tot neelectrificată, este Brașov - Sibiu, 150 km, unde trenurile nu depășesc 80 km/h și rulează în medie cu 55-60 km/h.drumul durează aproximativ 9 ore și jumătate via Miercurea Ciuc - Toplița (23.54 - 9.20), iar pentru la întoarcere timpii sunt Baia Mare (17.50) - Brașov (3.46), aproape 10 ore, 458 km. Fiind un traseu cu multe porțiuni montane, zonele unde trenurile ating 90-100 km/h sunt extrem de puține (lângă Sf Gheorghe, lângă Miercurea Ciuc, lângă Gheorgheni, spre Baia Mare).(533 km), astfel că drumul va dura cam 10 ore, cu 25-30 de minute mai mult decât în prezent. De exemplu, IR 72 pleacă la 5.30 și ajunge la 15.30, iar IR 1691 are orarul 11.15 - 21.15. La întors, IR 79 face 10 ore și 25 de minute (22.05 - 8.30), iar IR 1692 are orarul 5.20 - 15.06.Trenul IR 78 face 3 ore și 18 minute între București și Craiova, iar IR 72 face 3 ore și 15 minute, în zona Balota și în zona Băile Herculane sunt porțiuni extinse cu limitare la 50 km/h și, per total, față de acum 25 de ani pe M900 timpii au crescut cu 50%, pe nicio altă magistrală degradarea nefiind mai mare.La trenuri de foarte lungă distanță timpii nu se schimbă mult: de exemplu IR 1833face 15 ore și 53 de minute via Vatra Dornei - Cluj, iar IR 1765 face aproape 18 ore între aceleași orașe, via Cluj - Deva. La întors, IR 1834 pleacă la Timișoara la 6.49 și ajunge la Iași la 21.24.IR 1765 are un traseu de 848 km și nu e de mirare că drumul durează 18 ore. Până la Suceava viteza este decentă și sunt șo porțiuni cu 100 km/h, dar media scade apoi dur și alți 215 km până la Salva sunt parcurși cu o medie de 45 km/h. De la Salva la Cluj media rămâne la sub 50 km/h și continuă în acel ritm pe cei 102 km spre Teiuș.Nu sunt multe diferențe nici la un alt tren de lungă distanță,, IR 1832 având orarul 9.34 - 23.00 via Vatra Dormei - Suceava - Iași. La întors, IR 1831 pleacă din Galați la 6.25 și ajunge la Cluj la 19.53 (un sfert de oră mai puțin decât acum). Traseul de 713 km are multe porțiuni cu viteze medii de sub 50 km/h, mai ales în zona Vatra Dornei. Media mai crește doar puțin către Deva unde trenul poate atinge și peste 100 km/h pe foarte mici porțiuni, dar vine apoi tronsonul cu lucrări spre Arad, cu o medie de 40 km/h. Pe ultimii 58 km, până la Timișoara, trenul devine mai rapid, cu o medie de 70 km/h și un maxim de 100 km/h.