Trenurile de noapte nu dispar - Patru companii europene s-au aliat și vor lansa trenuri internaționale de lungă distanță

Planul de extindere - Ce noi trenuri de noapte vor fi introduse





Zürich – Köln– Amsterdam





Decembrie 2022: Zürich – Roma





Berlin - Paris





Decembrie 2021: Viena – München – ParisDecembrie 2023: Berlin – BruxellesDecembrie 2024: Zürich – BarcelonaSe discută și despre trenuri directe către Veneția și Milano.Trebuie spus că este vorba de trenuri confortabile, mai ales că Austria și Elveția au investit și vor mai investi în material rulant modern. Fiind vorba de trenuri de noapte, vitezele medii sunt undeva pe la 80-100 km/h pentru ca rularea să fie cât se poate de lină și pasagerii să se poată odihni. În plus, trenurile de noapte staționează uneori mai mult pentru a nu ajunge la destinație mult prea devreme (spre exemplu la ora 4.00 sau 5.00 când mai nimic nu este deschis în oraș.Este de presupus că înțelegerea are la bază și promisiuni din partea liderilor politici fiindcă sistemul are nevoie de subvenții pentru a fi rentabil, cel puțin în primii ani.