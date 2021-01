Planurile CFR Călători în 2021: 440 de vagoane reparate și modernizate, imprimante pentru emiterea de bilete în tren, uniforme noi și cât mai mulți pasageri către aeroport

Noile uniforme de la CFR Călători (foto HotNews)







”Suntem operatorul cu cele mai multe curse și sunt de părere că ar fi trebuit să le avem pe toate, pentru că altfel am fi putut face promovarea mult mai bine, așa suntem în situația de a face promovarea și pentru alții. Au fost și cazuri în care ocuparea a fost mare, dar și cazuri în care a fost mai scăzută, a variat, dar în câteva luni când își va reveni și traficul aerian pe Otopeni cred că vom fi obligați să suplimentăm și deci să avem două automotoare legate unul de altul”.

CFR Călători spune că își propune să modernizeze aproximativ 40 de vagoane anul acesta și să repare 400 de vagoane, astfel că parcul de vagoane folosite zilnic va rămâne peste 1.000. Totul depinde de bugetul care va fi alocat companiei. Estimările sunt că bugetul pentru investiții va fi de 350 milioane lei.









Dan Costescu spune că CFR Călători vrea să introducă și trenuri internaționale moderne pentru Viena și pentru alte destinații noi când granițele se vor redeschide. ”Ne-am propus un set de garnituri noi pentru internațional care să fie uniforme și să aibă aceeași schemă de vopsire, indiferent că sunt de clasa 1 sau clasa a 2, vagoane de dormit sau cușetă”.

Trenul către aeroportDin 12 decembrie circulă trenurile pe cei 19 km dintre Gara de Nord și Aeroport, iar CFR Călători are 42 dintre cele 72 de trenuri zilnice, în timp ce RC și TFC au celelalte 30 de trenuri. Dan Costescu spune că gradul de ocupare a trenurilor a fost extrem de variat, între 20% și 90%, un exemplu fiind sâmbătă seară când trenul care a venit de la Aeroport a fost plin.În prezent cel mai departe în vest trenurile românești ajung la Viena (Trenul Dacia, din București), trenul Someș (din Satu Mare) și trenul Transilvania (din Cluj). Doar trenul Dacia circulă în prezent.Pentru modernizarea procesului de verificare, validare și emitere a biletelor în tren de personalul de tren, s-a demarat proiectul prin care se vor investi 13 milioane lei pentru achiziţionarea a 2.300 de terminale mobile pentru taxare, dotate cu imprimante, cu ajutorul cărora vor putea fi vândute bilete în tren, renunțându-se astfel la clasicul chitanţier şi pix.În a doua parte din ianuarie se încheie procedura de licitație pentru aparatele mobile și pentru imprimantele mobile și, dacă nu există contestații primele aparate vor ajunge în aprilie sau mai. Dacă sunt contestații, totul se va prelungi cu o lună sau două, dar este o certitudine faptul că în acest an dispozitivele mobile vor ajunge în trenuri.Aproximativ 4.000 de angajați CFR Călători vor beneficia de uniformă de iarnă și vară și este vorba de personalul care intră în relație directă cu publicul călător, precum: personalul de tren (șef de tren, conductor, însoțitor de vagon de dormit), casieri, personalul de la informații, șef tură comercial, instructor stație, șef stație.Dan Costescu spune că uniformele de vară au costat în jur de 800 de lei, iar cele de iarnă, în jur de 2.000 de lei/uniformă.Noul design al uniformelor de lucru face parte din strategia de modernizare a CFR Călători și de îmbunătățire a imaginii companiei care a fost criticată mult timp pentru serviciile sale. Șeful companiei promite și că personalul de tren va fi instruit pentru a comunica mai ok cu călătorii în caz de întârzieri sau avarii.La noile uniforme, cămașa este bleu pentru funcțiile: casier cf, casier cf verificator, informator călători, vânzător bilete, șef agenție de voiaj, lucrător gestionar alimentație publică, lucrător comercial și șef tură la comanda personalului de servire a vagoanelor de dormit și restaurant.Cămașa este bleumarin închis pentru funcțiile: șef tren, conductor, conductor vagon de dormit și cușetă, șef stație, instructor comercial, inspector control trenuri.