Egiptul face primii pași pentru construirea unei rețele feroviare de 1.000 km de linii de mare viteză

Egiptul are printre cele mai rapide trenuri din Africa. Cei 208 km dintre Cairo și Alexandria sunt parcurși în 2 ore și 25 de minute. Cea mai cunoscută linie este între Cairo și Asswan, cei 879 km fiind parcurși în 11 ore. Sunt însă și linii cu viteze medii de sub 30 km/h.Parteneriatul semnat se referă la design, construcție și mentenanță și părțile semnatare sunt Siemens Mobility, Ministerul Egiptean al transporturilor și companiile egiptene Orascom Construction SAE și The Arab Contractors (Osman Ahmed Osman & Co).Prima linie ce ar trebui construită va fi de la Ain Sokhna (zona Golfului Suez), până la El-Alamein (la Mediterană), cu o ramură spre Alexandria, 460 km.Pentru această linie s-au făcut lucrări de cercetare a solului și vor începe lucrările la terasament și la gări. Valoarea primului contract este de 3 miliarde dolari.Surse: globalrailwayreview.com, International Railway Journal