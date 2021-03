România vrea să testeze trenurile cu hidrogen, spune ministrul transporturilor

Trenurile pe hidrogen vor rămâne de nișă, fiindcă, deși sunt ecologice și silențioase, sunt mult mai scumpe decât trenurile electrice. În plus, hidrogenul ocupă un volum mult mai mare decât dieselul și deci un tren pe hidrogen nu are o autonomie mare și nici nu sunt fezabile pentru viteze de peste 140 km/h.





Provincia olandeză Groningen anunța în toamna lui 2020 că va introduce trenuri cu hidrogen pe o linie regională, după ce au fost realizate teste cu un tren Alstom, iar rezultatele au fost pozitive.



Trenurile pe hidrogen au intrat în serviciul regulat de călători și pe o linie din Austria și 14 trenuri vor fi livrate până în 2022 pentru a circula în landul german Saxonia Inferioară.





În noiembrie anul trecut compania italiană Ferrovie Nord Milano a comandat șase trenuri pe hidrogen de la Alstom pentru a circula pe cei 103 km dintre Brescia și Edolo, din 2023. La fel ca în Germania, aceste trenuri vor înlocui actualele trenuri diesel.