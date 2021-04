Linia de tren către viitorul Terminal 2 al Aeroportului Otopeni ar presupune un racord de 6 km și un tunel de 4 km. Nu va exista legătură între cele două gări de la aeroport - proiect

Săptămâna trecută s-a publicat Memoriul Tehnic pentru faza II a legăturii București-Aeroport Otopeni care ar trebui să asigure conexiunea cu viitorul Terminal 2

•modernizarea și electrificarea liniei c.f. existente între Cap X halta de mișcarePajura și Cap Y halta de mișcare Balotești;

•racord nou de cale ferată din capătul Y al haltei de mișcare Balotești la noul terminal al aeroportului cu tunel de 4.245m şi staţie c.f. nouă (Terminalul Est, AIHCB);

•reabilitarea racordului c.f. existent la zona Cargo

Linia de cale ferată București Nord – AIHCB supusă aprobării trece prin:

•halta de mișcare Pajura;

•punct de oprire Parc Mogoșoaia: se înființează;

•stația c.f. Mogoșoaia (se sistematizează);

•punct de oprire Odăile: se desființează;

•halta de mișcare Balotești(se sistematizează);

•zona Cargo;

•punct de oprire Tunari: se înființează;

•stația c.f. Terminal Est, AIHCB: se înființează.

•reabilitarea liniei c.f. existente București – Urziceni pe amplasamentul actual al liniei c.f. între Pajura și Balotești, pe circa 18,27 km total traseu și anume: pe intervalul Pajura – Mogoșoaia, pe circa 7,40 km, sistematizarea pe existent a stației c.f. Mogoșoaia, pe circa 2,09 km, pe intervalul Mogoșoaia – Balotești, pe circa respectiv 6,66 km și sistematizarea haltei de mișcare Balotești, pe circa 2,12 km;

•realizarea unui racord nou de cale ferată la Terminalul Est al AIHCB (stație c.f. nouă), pe amplasament nou, pe circa 6,76 km; •reabilitarea liniei c.f. Băneasa – Chitila, pe amplasamentul existent, pe circa 2,57 km şi reabilitarea liniei c.f. pe amplasament nou alăturat (în zona podului de încrucișare (tunel) de la km pr. 7+971), pe circa 0,90 km;

•pe linia c.f. București – Urziceni se va reabilita/moderniza linia de contact între km pr. 4+800 ÷ km pr. 6+500 pe circa 1,70kmtraseu și în stația c.f. Mogoșoaia, pe circa 2,09 km traseu; •pe linia c.f. București – Urziceni se va electrifica linia c.f. între km pr. 6+500 ÷ km pr. 12+197 pe circa 5,70km traseu, cele 2 linii c.f. pe intervalul Mogoșoaia – Balotești, inclusiv linia c.f. (dubla) executată conform proiectului “Dublarea liniei de cale ferată existentă între stațiile Mogoșoaia și Balotești”, pe circa 6,66 km traseu, cât și liniile c.f. în halta de mişcare Balotești, pe circa 2,12k m traseu

- electrificarea racordului nou de cale ferată la Terminalul Est-AIHCB, pe circa 6,76kmlungime traseu.

•pe linia c.f. Băneasa – Chitila se va reabilitarea/modernizarea liniei de contact pe circa 2,57km lungime traseu şi se va electrifica varianta localăde traseu la podul de încrucișare, pe circa 0,90km lungime traseu.

Proiectanții arată că nu au învățat nimic din soluția chinuită aflată în operare pentru Terminalul 1 cu frecvențe extrem de slabe: abia se înghesuie un tren la 40 min.





Ni se propune și pentru T2 o legătură pe linie simplă, într-o gară înfundată. Ambele sunt soluții de anii 1960. Linia simplă limitează numărul de trenuri pe oră, ceea ce vedem acum la T1. Gara înfundată este complet lipsită de perspectivă, condamnă gara din terminal și pe călătorii ei la izolare feroviară, fiind legată doar de Gara de Nord în loc să fie legată direct spre Brăila, Galați, Iași, Ploiești sau Constanța.





În plus, ar urma ca Terminalele 1 și 2 să aibă gări complet separate, în loc ca trenurile să treacă prin ambele terminale, ca la Sydney, Londra Heathrow, Stockholm Arlanda, Barcelona El-Prat etc. Trenurile spre aeroport ar urma să se înghesuie pe aceeași linie de la Gara de Nord, via Mogoșoaia, care este deocamdată linie simplă operată deja la capacitate maximă.





Cerem Ministerului Transporturilor, CNAB și CFR revizuirea imediată a acestui proiect care, în forma curentă, nu este doar inutil, ci chiar dăunator prin subdimensionare. Este nevoie de capacitate la nivelul cerut de un aeroport de capitală europeană, nu de soluții zgârcite, chinuite, fără gândire de ansamblu și fără interoperabilitate cu aeroportul și cu restul sistemului de transport.







