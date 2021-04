CFR Călători le răspunde celor de la Pro Infrastructura, pe tema vagoanelor de dormit și cușetă ce vor fi puse pe trenurile de zi: Vagoanele nou introduse nu afectează compunerea trenurilor de noapte

Asociația Pro Infrastructura a criticat în termeni duri anunțul recent al CFR Călători care a spus că va introduce pe două perechi de trenuri de zi un vagon cușetă și unul de dormit. Asociația scria că ”Incompetența și absurdul la CFR Călători atinge noi limite”. Compania feroviară de stat a venit cu o precizare în care spune că vagoanele nou introduse nu afectează compunerea trenurilor de noapte, fiindcă în extrasezon compania dispune de un excedent de astfel de vagoane. CFR mai spune că va fi un plus de confort, fiindcă aceste cușete pot fi transformate atât în scaun cât și în pat, în funcție de preferința călătorului.











De precizat că postarea Pro Infrastructura a creat foarte multe polemici online, mai ales din cauza durității în limbaj. Cei care au postat comentarii pe Facebook s-au împărțit în două tabere: cei care spun că este o idee bună ca aceste vagoane să circule și ziua și cei care spun că nu era cazul să fie lansat un astfel de produs.

Ce spune CFR Călători





Incompetența și absurdul la CFR Călători atinge noi limite. Într-un comunicat demn de "ziua păcălelilor", CFR Călători ne invită să mergem cu vagonul de dormit... la trenul exclusiv de zi Iași-Suceava-Timișoara (6:05-21:58 cu returul 6:49-21:46). Asta în timp ce trenurile de noapte veritabile (precum 1862 Iași-Constanța), care circulă exclusiv pe timp de noapte (22:30-6:36 cu retur 22:00-6:16), își forțează pasagerii să facă noapte albă pentru că oferă doar... loc pe scaun.





De altfel, tot transportul "de noapte" la CFR Călători este într-o stare absolut catastrofală. Este o criză permanentă de vagoane de dormit și cușetă. Chiar și acele trenuri de noapte care au vagoane cu pat, adesea nu au decât unul sau două vagoane de noapte, de multe ori rezervate complet cu săptămâni înainte.





Pe alte relații, CFR Călători nu oferă nici măcar întreaga gamă de servicii de noapte. De exemplu, singurul tren București-Sighetul Marmației nu are decât vagoane de dormit (scumpe), nu și cușete. În schimb, trenul 1757 București-Suceava (23:25-5:49), cu potențial de călători de "business", nu oferă vagoane de dormit, ci doar o singură cușetă de 6 locuri (și 5 vagoane cu scaune, tip salon, care forțează călătorii la o noapte albă pe scaun, iluminată de neoane).







Motivul? Nu sunt vagoane de dormit! Numărul de vagoane de dormit este sub 1/2 din necesar, iar la cușete sub o treime. Așadar, să iei cel puțin patru din aceste puține vagoane de dormit și cușetă și să le pui pe trenuri exclusiv de zi este o dovadă de incompetență crasă.





Mai mult, aceste puține vagoane sunt adesea vai-de-ele. CFR Călători are doar aproximativ 25 vagoane de dormit la un standard modern, demn de secolul XXI - majoritatea fiind ori trimise pe rute externe, inaccesibile călătoriilor în țară, ori la gard din lipsă de piese. Cele mai multe vagoane de dormit folosite în trafic intern sunt seria 71-31, vechi de aproape 60 (șaizeci) de ani, cumpărate second-hand la începutul anilor 2000, după ce fuseseră retrase spre a fi trimise la fier vechi de administrațiile germane și elvețiene.





Ne întrebăm dacă managementul care a decis să pună vagoane de dormit pe tren de zi are vreo idee de parcul circulant și de criza de vagoane. Care este direcția strategică pe care o vrea CFR Călători? Se pare că singurul motiv de a alege vagoane de dormit pe trenul de zi Iași-Timișoara este pentru că, într-o acțiune de PR precedentă, CFR Călători a pus vagoane de trafic local, de calitate modestă, foarte inconfortabile (tip 20-68) și acum călătorii se plâng de confort.





Referitor la postarea din data de 7 aprilie 2021 a Asociației Pro Infrastructură legată de noul serviciu – vagoane de dormit sau cușetă la trenuri de zi introdus de CFR Călători, pentru corecta informare a opiniei publice, facem următoarele precizări:Pentru a face analize pertinente, apreciem că mai întâi trebuie cunoscut pe de o parte domeniul feroviar și structura parcului de vagoane al CFR Călători, iar pe de altă parte gradul de încărcare al fiecărui tren respectiv vagon de dormit și cușetă pe intervale de timp din cursul unui an calendaristic.Apreciem orice critică dacă este constructivă și nu este bazată pe păreri personale.Cușetele pot fi transformate și adaptate la traficul de zi. La cererea călătorilor, însoțitorul de vagon poate ridica paturile, astfel încât cabina se poate transforma după dorință în “locuri pe scaun” sau în paturi de dormit.De asemenea, în extrasezon, compania dispune de un excedent de vagoane de dormit și cușetă, fapt pentru care dorim să valorificăm aceste vagoane. CFR Călători are un sistem de urmărire a vânzărilor, astfel încât compunerea trenurilor este adaptată operativ zilnic în funcție de cerere. De asemenea, și sistemul de tarifare este adaptat în funcție de segmentele de piață.Chiar dacă uzanța de până acum trimitea la utilizarea în compunerea trenurilor de lung parcurs a vagoanelor de dormit și cușetă pe timp de noapte, aceasta nu înseamnă că o eventuală nișă de trafic pentru trenurile de lung parcurs, pe timp de zi (circa 14 ore) nu trebuie satisfăcută.Tocmai posibilitatea de a crește confortul pe timp de zi a determinat compania să introducă acest tip de serviciu, având în vedere că aceste cușete pot fi transformate atât în scaun cât și în pat, în funcție de preferința călătorului. Vagoanele nou introduse nu afectează compunerea trenurilor de noapte. Trenurile de noapte care circulă în acest moment au în compunere vagoane de dormit și cușetă în conformitate cu cererea.Pentru trenurile de noapte cu circulație Iași/Suceava – Constanța și retur, structura de public și cererea nu justifică la acest moment circulația unui vagon de dormit sau cușetă. Însă, în momentul în care crește traficul, spre exemplu în sezonul estival va fi introdus un vagon cușetă la trenurile de Iași și Suceava cu destinația litoral.Precizăm de asemenea faptul că, la trenurile IR 1641/ RE 4112 şi RE 4113/IR 1642/ care circulă pe ruta București Nord – Sighetu Marmației pe timp de noapte aplicăm o ofertă tarifară specială - suplimentul de pat 20 lei - la vagonul de dormit cu două locuri în cabină, similară celei de la trenurile IR 1745/RE 4005 și RE 4006/ IR 1746 București Nord – Baia Mare, astfel încât călătoria să fie accesibilă pentru un număr cât mai mare de pasageri. Compunerea trenurilor este corect adaptată traficului de călători înregistrat. În acest moment cererea de transport nu justifică introducerea celui de-al doilea vagon special.De asemenea, există vagon de dormit și vagon cușetă care deservesc secția București- Suceava și retur, cu tren de noapte.Măsura CFR Călători de a introduce vagon de dormit sau cușetă la trenuri de zi aduce câteva avantaje: oferă doritorilor posibilitatea unei călătorii cât mai confortabile și crește încasările prin utilizarea parcului de vagoane speciale tot timpul anului.Creșterea parcului de vagoane reprezintă o prioritate permanentă pentru noi - CFR Călători, pentru a răspunde cerințelor de trafic și confort.Numai în anul trecut a crescut parcul între sezoane cu 30%, în condițiile în care media europeană de creștere a parcului de vagoane într- un an este de 2%.Între anii 2012 – 2020, CFR Călători nu a mai beneficiat de niciun fel de compensație pentru achiziția de vagoane noi, astfel că modernizarea și reconstrucția de vagoane a fost realizată din fonduri proprii.Dorințele și nevoile pasagerilor noștri sunt importante pentru noi, iar călătorul se află întotdeauna în centrul deciziilor noastre.Vă rugăm să aveţi în vedere o informare obiectivă, corectă a publicului, pentru a nu dezavantaja operatorii de transport, indiferent care este modul de transport deservit.Aceste vagoane de dormit nu mai au climatizare (instalația de răcire nu se mai poate reîncărca). Suspensiile sunt obosite, ținuta de mers catastrofală, iar mobilierul este demodat, uzat, murdar. Cușetele sunt într-o stare un pic mai bună, dar numărul lor (cel mult 50-60) este și el total insuficient și sunt și ele foarte vechi.Cerem logică și competență la calea ferată! Altfel, vor fi alungați și puținii călători (la preț întreg) rămași. Și vrem management profesionist, nu acțiuni de PR de tip baloane de săpun. Salvați calea ferată!