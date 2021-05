Trenurile de noapte revin în Europa - S-a lansat cursa Viena - Amsterdam

Trenul circulă sub brandul Nightjet al companiei OBB din Austria și are șase vagoane de dormit și cușetă și patru vagoane clasă, capacitatea totală fiind de 500 de pasageri.Unele restricții contra răspândirii Covid sunt în vigoare, iar Olanda este printre țările europene unde rata infectărilor este încă mare. Din cauza pandemiei aproape toate trenurile internaționale de noapte au fost anulate luni bune, dar acum revin.Există grupă de vagoane Innsbruck - Amsterdam, iar aceste vagoane sunt cuplate la Nuremberg cu cele care sunt aduse de la Viena și apoi trenul complet își continuă drumul către Amsterdam.Olanda avea acum peste 30 de ani vagoane de noapte directe către destinații precum Minsk, Copenhaga și Milano, dar ultimele trenuri de noapte au circulat în 2016.Legătura feroviară ar fi trebuit lansată în decembrie, dar s-a amânat din cauza crizei Covid. Ultimul tren direct între cele două capitale a circulat în 2010.Trenul Wien Hbf - Amsterdam Centraal are 16 opriri intermediare, inclusiv Linz, Regensburg, aeroportul Frankfurt și gara Utrecht.Sursa: NL Times