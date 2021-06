China a inaugurat prima linie de cale ferată electrificată din Tibet

Trenurile au 12 vagoane și vor circula 31 de garnituri pe zi, pe traseu fiind 9 opriri între Lhasa și Nyingchi. Lucrările au început în 2015 și peste trei sferturi din parcurs este pe poduri sau prin tunele. Trenurile construite în China sunt special adaptate pentru rularea la mare altitudine și va fi pompat și oxigen în vagoane.Trenurile trec și prin tunelul Milin care are peste 10 km lungime și se găsește la o altitudine de 3.100 m.Calea ferată Lhasa – Nyingchi este una dintre cele trei secțiuni ale unui proiect gigantic : o cale ferată electrificată de 1.600 km, de la Chengdu, la Lhasa. Proiectul se numește Sichuan–Tibet Railway și are trei secțiuni, dintre care două sunt gata, inclusiv cea inaugurată acum. Investițiile totale pentru Sichuan–Tibet Railway sunt estimate la 50 miliarde dolari.Mai rămâne o secțiune de 1.000 km care va fi gata în 10 ani și despre care se spune că va fi calea ferată cel mai greu de construit din lume.Prima cale ferată construită în Tibet a fost gata în 2006 și este deservită de trenuri diesel. Trenurile fac 14 ore pe cei 1.142 de km dintre Golmud și Lhasa.Pe această linie se găsește și gara situată la cea mai mare altitudine în lume, Tanggula, la 5.068 m, dar trenurile nu opresc în ea.Nu sunt trenuri de mare viteză pe cei 1.100 km, însă cele existente prind adesea 100 km/h, locomotivele sunt super-puternice, iar vagoanele sunt modificate pentru altitudine. Trenul are trei clase, de la vagoane clasă tipice fără paturi, până la compartimente de dormit cu patru paturi. Linia se numește Qinghai-Tibet Railway.Sursa: International Railway Journal