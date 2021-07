Haos pe calea ferată București - Constanța. Mai multe trenuri vor fi anulate, iar altele deviate, după o deraiere de tren de marfă la Fetești

Întârzierile estimate ca urmare a devierii traficului sunt de aproximativ 3 ore.





Iată ce spune CFR Călători



Magistrala București - Constanța este blocată la intrare în stația CF Fetești, pe ambele sensuri de circulație, din cauza deraierii a cinci vagoane din compunerea unui tren de marfă, care aparține operatorului ROFERSPED.Trenurile afectate în data de 21 iulie 2021 ca urmare a evenimentului din stația CF Fetești:trenul R 8008 Medgidia – Bucuresti Nord se anuleazatrenul R 8016 Fetesti – Bucuresti Obor se anuleazatrenul R 8013 Bucuresti Obor – Fetesti se anuleazatrenul R 8153 Urziceni – Slobozia Veche se anuleazatrenul R 8154 Slobozia Veche – Urziceni se anuleazatrenul R 8024 Constanta – București Nord se anuleaza pe distanta Fetesti – București Nordtrenul R 8025 București Obor – Constanta se anuleaza între Ciulnița – Constanțatrenul IR 1584 se anuleaza in relatia Constanta – Bucuresti Nord, calatorii sunt preluati de IR 1984trenul IR 1984 se anuleaza pe distanta Fetesti – Bucuresti Nord si va circula pe ruta deviata Fetesti – Tandarei – Slobozia Veche – Ciulnita – Bucuresti Nord.trenul RE 8006 se anuleaza pe distanta Fetesti – Bucuresti Nord si va circula pe ruta deviata ca tren RE in relatia Fetesti – Tandarei – Slobozia Veche – Ciulnita – Bucuresti Nord.trenul IR 1587 se anuleaza pe distanta Ciulnita – Constanta siva circula pe ruta deviata ca tren IR in relatia Ciulnita – Slobozia Veche – Tandarei – Fetesti – Constanta.la data de 21/22.07.2021, trenul IR 1945 se anuleaza pe distanta Fetesti – Satu Mare si va circula pe ruta deviata Fetesti – Faurei – Buzau – Ploiesti Sud – Ploiesti Vest – Brasov – Satu Marela data de 21/22.07.2021, trenul IR 1931 se anuleaza pe distanta Fetesti – Oradea si va circula pe ruta deviata Fetesti – Faurei – Buzau – Ploiesti Sud – Ploiesti Vest – Brasov – Oradea