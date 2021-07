Când au ajuns cele două trenuri care au întârziat 11, respectiv 13 ore. Drumul Mangalia - Timișoara a durat peste 28 de ore

IR 1921 este celebrul tren cu copii despre care s-a vorbit mult joi, Mangalia - Arad, via Petroșani, 872 km. Pleacă la Mangalia la 19.10 și ajunge în mod normal la Arad la 11.48. Ei bine, joi seară trenul a ajuns la 22.45, așadar 11 ore mai târziu, după ce trenul a stat 9 ore la Fundulea unde copacii doborâți de vijelie au rupt linia de contact. CFR Călători nu a trimis locomotive în timpul nopții, iar oamenii au așteptat în vagoane.Călătoria Mangalia - Arad este oricum lungă via Petroșani din cauza restricțiilor de viteză: 16 ore și o medie orară de 54 km/h pe întreg drumul, cu segmente consistente de 40 - 45 km/h. Din cauza întârzierilor de ieri drumul a durat 27 de ore.IR 1991 a plecat miercuri la ora 19.40 din Mangalia și ar fi trebuit să ajungă la Timișoara la 10.48, joi. Viteza sa medie pe tot parcursul este și mai mică decât la 1921: sub 53 km/h din cauza dezastrului de pe magistrala 900 (plină de restricții)IR 1991 are un parcurs total de 793 km care durează în mod normal 15 ore, însă și el stat nouă ore în câmp în zona Fundulea. Nu avea să fie finalul ghinioanelor pentru pasagerii din acest tren.Trenul a ajuns la București Băneasa în jurul orei 9.30, în loc de 23.59.Și-a continuat apoi parcursul (lent) spre Timișoara, dar la stația Valea Albă locomotiva a fost declarată defectă la ora 16.13. A fost trimisă o locomotivă de ajutor, însă și ea a fost declarată defectă când a ajuns, la 17.30. Trenul a plecat până la urmă la 18.52, cu o a treia locomotivă și și-a continuat drumul spre Caransebeș unde a ajuns după ora 22.05. Între Valea Albă și Caransebeș sunt 127 km, dar din cauza restricțiilor viteza medie este de 42 km/h.La Caransebeș pasagerii au fost rugați să se urce în alt tren care i-a dus la Timișoara, unde au ajuns aproape două ore mai târziu, în jurul orei 0.15. Cei care au făcut călătoria completă Mangalia - Timișoara au ajuns la 0.15. Călătoria a durat peste 28 de ore.