Cătălin Drulă spune că Florin Cîțu a fost un premier ”complet ostil domeniului feroviar”. Cum arată bilanțul ministrului când este vorba de trenuri

”Am muncit foarte mult anul acesta pentru a face ce se poate în condițiile financiare absolut dificile și cu un premier ostil domeniului feroviar. Repet: un premier complet ostil domeniului feroviar! Am discutat începând din primăvară. Lumea întreabă de ce nu cumpără CFR Călători locomotive noi? Este simplu: am preluat compania cu 600 milioane lei datorii la furnizori privați și 600 de milioane la stat și în propunerile mele de a aloca suficiente sume pentru compensații, de a depune, în sfârșit am reușit, după enorme negocieri și presiune să avem acel memorandum ca să depunem ajutorul de stat, nici pe acela nu-l voia, deși toate țările din Europa și-au ajutat industriile feroviare: Germania a injectat în Deutsche Bahn recent 2,5 miliarde euro”, spune Drulă.





Citește și: Bilanțul lui Cătălin Drulă la Ministerul Transporturilor după cele 9 luni de mandat

Drulă spune că feroviarul este ”un domeniu care a suferit enorm din lipsă de investiții, cu șinele lăsate în paragină și vagoanele și locomotivele la fel”.Drula a spus că ”în ciuda acestei ostilități” s-a reușit pe feroviar un record de reînnoire, peste 100 km înlocuiți, un exemplu fiind Buzău - Făurei unde erau porțiuni de 30 km/h și după ce lucrările se vor termina se va circula cu 120 km/h. Sunt 40 km, costul va fi de 60 milioane lei, cu un cost foarte bun de 1,5 milioane pe km și o durată de cinci luni (iulie - decembrie), a spus ministrul Drulă.El spune că a reușit să schimbe modul în care era gândit PNRR-ul unde erau incluse doar acele proiecte mari stil Coridorul IV, care durează mulți ani. Au fost ”puși deoparte” 1,2 miliarde euro și pentru ”lucrări punctuale care îmbunătățesc concret infrastructura”, a spus Drulă, menționând că ”în fața unor politicieni care nu înțeleg calea ferată, cam asta trebuie să faci, să pui deoparte”.Dintre cele 1,2 miliarde euro, 236 milioane euro sunt pentru electrificări și 276 milioane euro pentru lucrări de reînnoire (precum cea de pe Buzău - Făurei.Drulă spune că este mândru de procedurile inițiate la CFR SA pentru cumpăratul de șine noi și traverse. Există un acord- cadru pentru traverse de beton ce vor fi montate pe 1.000 km de cale, în valoare de 414 milioane lei, iar licitația va fi încheiată săptămânile viitoare. Vor fi cumpărate 6.500 de tone de șină nouă, pentru 54 km de cale, valoarea fiind de 30 milioane lei. Un alt contract - cadru lansat este pentru 640 de aparate de cale (macazuri), în valoare de 209 milioane lei.În PNRR sunt alocate sume și pentru cumpărarea de trenuri noi: 20 de trenuri electrice pentru 100 milioane euro, 16 locomotive electrice în valoare de 46 milioane euro.”Săptămâna aceasta sau cea viitoare se încheie licitația pentru trenuri. Sunt 20 de trenuri noi produse de francezii de la Alstom, au 352 de locuri fiecare, sunt rame electrice care vor fi livrate începând din 2023, dar sunt finanțate prin fonduri europene și putem suplimenta cantitatea cu încă 17. Eu susțin să facem asta ca țară: să luăm 37 de trenuri noi, ultramoderne ce ating 160 km/h și sunt cumpărate și de companii din Italia și Germania.Drulă spune că a discutat cu Autoritatea pentru Reformă Feroviară și despre posibilitatea de a se cumpăra rame care au alimentare mixtă cu baterii, dar și din catenară, pentru liniile neelectrificate. Un exemplu ar fi linia către aeroport: dacă se vor electrifica mai mulți km, aceste trenuri pot merge o porțiune mare folosind catenara, iar apoi pe baterii în zona unde nu mai există linie de contact.Întrebat despre situația CFR Marfă, Drulă a spus că prin disponibilizări, compania de stat a devenit mult mai eficientă pe piață și a contat mult faptul că a avut un director general care ”a făcut o treabă excelentă”, astfel că CFR Marfă a ajuns să aibă ”un rezultat operațional neutru spre pozitiv. ”În momentul de față CFR Marfă nu mai pierde bani la nivel operațional, ceea ce pentru o companie este primul pas spre însănătoșire”, spune Drulă.