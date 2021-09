Softronic Craiova pregătește până la final de 2021 livrarea a cinci locomotive către o companie suedeză

Green Cargo, compania care cumpără locomotivele, este compania logistică suedeză de stat, are 1.800 de angajați și afaceri anuale de 400 milioane euro.Grupul Softronic Craiova a semnat în octombrie 2020 un contract cu compania Green Cargo din Suedia pentru a livra 100 de locomotive electrice până în 2030.În Suedia vor ajunge mai mult de 100 de locomotive TransMontana în decursul anilor care vor urma. Green Cargo are prioritate la comenzi și, în funcție de finanțele disponibile, un număr de cinci, nouă, 12 sau mai multe locomotive vor pleca în fiecare an către Suedia.Prima locomotivă TransMontana a fost construită în 2010, iar primele teste în Suedia au fost făcute în 2015.Cel mai recent, pe 9 septembrie o locomotivă TransMontana a plecat spre Suedia, ieșind din țară pe la Curtici.