Austria a lansat un abonament anual pentru transportul în comun la nivelul întregii țări

Din octombrie a fost lansat așa-numitul KlimaTicket care costă 1.095 euro pe an și permite un număr nelimitat de călătorii. Din 2012 există un abonament anual pentru regiunea Viena, cu un cost de 365 euro, dar acum, mai multe regiuni din Austria s-au aliat pentru a putea fi creat un abonament național.Abonamentul va permite folosirea transportului public, de la companii de stat și private, interurban și urban oriunde în Austria, cu câteva excepții legate de companii care nu s-au afiliat la sistem în zona Viena și în regiunea Voralberg.Austria este foarte flexibilă la abonamentele de transport în comun și pot fi cumpărate abonamente anuale pe doar două sau trei regiuni, spre exemplu, în afară de abonamentul național.Abonamentul va aduce reduceri importante navetiștilor, dar și celor care fac adesea călătorii mai lungi cu trenul.Prețurile nu sunt mici în Austria. Spre exemplu, un bilet pe cei 312 km dintre Viena și Salzburg un bilet de tren luat chiar înainte de călătorie poate costa și 57 de euro.Surse: The Local at, International Railway Journal