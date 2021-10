Trenurile noi se lasă și mai mult așteptate - Încă o amânare pentru desemnarea câștigătorului unei licitații pornite cu mult timp în urmă

Potrivit anunțului postat în Sistemul de Achiziții Publice SEAP, evaluarea financiară va avea loc până la 17 ianuarie 2022, după ce evaluarea calificării și tehnicii s-a făcut la 23 august 2021.Anunțul ARF surprinde, în condițiile în care există o singură firmă acceptată la licitație, anume Alstom, după ce oferta CRRC – Astra a fost exclusă în urma adoptării OUG 25 din 31 martie 2021, cunoscută drept Ordonanța anti-China.Acest lucru a fost declarat de Cătălin Drulă, ministru al Transporturilor la început de septembrie. Nu este clar însă dacă punctul de vedere ministerial a fost însușit și de Comisia de licitație a ARF.„În cel mult două luni, vom semna un contract de achiziţii pentru 20 de trenuri noi, moderne, de ultimă generaţie, electrice, cu opţiune de a cumpăra încă 17. Şi eu cred că ar fi o idee absolut excelentă să cumpărăm 37 de trenuri. Iarăşi discutăm de finanţare şi mă voi lupta ca să avem aceşti bani în principal din fonduri europene. 37 de trenuri, de rame electrice moderne cu aproximativ 350 de locuri. Asta este parte din soluţia de viitor şi nu cârpeala care se desfăşoară de ani şi ani, aş zice de zeci de ani, în care reparăm locomotive care sunt vechi de 40 de ani şi încearcă oamenii ăştia din domeniu să facă minuni cu materialul învechit”, spunea Drulă, pe 7 septembrie.Ciudat este că deși Drulă menționa excluderea asocierii româno-chineze, aceasta nu a fost informată de excludere, potrivit surselor citate de Club Feroviar.Cătălin Drulă susţinea că are mare încredere că se va semna acest contract şi a subliniat că aceasta este ultima şansă pe care a dat-o echipei de la ARF.„Trenurile nu se cumpără de pe raft, ele trebuie produse înainte. Am mare încredere că va fi semnată această licitaţie. E ultima şansă pe care am dat-o echipei de la ARF (Autoritatea pentru Reformă Feroviară – n. r.), să o încheie cât mai repede. Un argument este că s-a depus o singură ofertă, pentru că au fost doar două companii – o companie europeană şi o companie din China. Companiile din China nu mai au dreptul să participe după ordonanţa de urgenţă emisă de guvern la procedurile de achiziţie publică din România, deci au o singură ofertă de evaluat a acelei companii europene producătoare de trenuri. Nu poate să fie foarte greu. Mi-au spus că într-o lună o să încheie această evaluare şi o să-i ţin la acest termen. Eu am spus două luni, ca să putem să semnăm şi contractul”, menţiona Drulă.