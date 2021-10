Un drum Brașov - Sighișoara cu trenul durează aproape dublu față de acum 15 ani. Cum se va circula în 2022 în zona celor mai mari șantiere feroviare din țară

Brașov - Sighișoara, 128 km

Pe Brașov - Sighișoara lucrările au început acum un an și câteva luni și vor mai dura câțiva ani. În 2022 cel mai rapid tren va face 3 ore și 5 minute pe 128 km, iar trenurile care vor opri în 2 -3 gări fac cu 7 -15 minute mai mult. Timpii au crescut cu mai mult de o oră față de anii 2000.Pentru porțiuni extrem de scurte vitezele se vor apropia de 100 km, dar în cea mai mare parte a călătoriei viteza va fi pe la 40 km/h și trenurile Regio pot face 4 ore.Traseul dintre Brașov și Sighișoara, neschimbat de 145 de ani, este sinuos și sunt multe curbe ce fac ca viteza să fie redusă. În plus, fiindcă nu s-au alocat bani de investiții în ultimul deceniu, trenurile merg tot mai încet. Reabilitarea va scurta traseul cu 17 km și va adăuga și câteva tunele noi.Brașov - Sighișoara, 128 km, cât făcea cel mai rapid tren de-a lungul timpului1970: o oră și 37 minute1989: o oră și 36 minute1998: o oră și 35 minute2014: 2 ore și 24 minute2021: 2 ore și 57 minute2022: 3 ore și 5 minutePutem spera că în câțiva ani cel mai rapid tren să facă 70 - 80 de minuteCea mai complicată secțiune, dar și cea mai costisitoare, este cea dintre Apața și Cața, costurile pentru 28 km urmând să fie de peste 600 milioane euro din cauză că traseul va fi modificat puternic. Astfel, acum sunt 43 de km între cele două localități din cauza traseului sinuos, iar după modernizare linia va avea doar 28 km.- Tunel Homorod - 5 kmÎntre Apața și Cața trenurile fac acum aproximativ 60-65 minute.Între Sighișoara și Simeria lucrările au fost terminate și recepționate, dar mai este de lucru la semnalizare. Vor fi însă și porțiuni unde se vor atinge 120 - 140 km/h pentru scurt timp în zonele Sighișoara - Mediaș și Ram Simeria - Bărăbanț.Cele mai importante construcții noi realizate între Simeria şi Sighişoara sunt: podul în formă de arc (134,6 metri) peste râul Târnava Mare, Tunelul Sighișoara (401 metri), Tunelul Daneș (969 metri), cel mai lung tunel de cale ferată construit în România după 1989, pasajul superior rutier peste DN 13 și Tunelul Turdaș (780 de metri).Lucrările au început în 2013, au început să fie recepționate din 2013 și costul s-a apropiat de un miliard de euro.Cât făceau cele mai rapide trenuri între Sighișoara și Simeria.1970 2 ore și 41 minute2005: 2 ore și 22 minute2008 2 ore și 41 minute2017 4 ore și 20 minute2019: 2 ore și 46 minute2021: 2 ore și 20 minutePutem spera ca în 2023 sau 2024 timpii să coboare la sub două ore.Cel mai rapid tren va rula cu o viteză medie de 53 km/h, cele care vor mai face opriri vor rula cu 50 km/h. De la Arad la Ghioroc unele trenuri vor rula cu 120 - 140 km/h pe porțiunea de 24 km reabilitată și recepționată Arad - Km 614. De la Radna la Deva vor fi porțiuni de zeci de km unde trenurilor nu vor depăși 50 km/h.În 2017 s-au semnat contractele pentru cei 141 km dintre Km 614 (la 24 km de Arad, zona Ghioroc) și Simeria, șantier de două miliarde de euro.Proiectul este unul foarte complex, având nouă poduri noi peste râul Mureș, dar și trei tuneluri. Lucrările pe variantele noi de traseu au început pe întreg sectorul abia la finalul lunii mai 2018, când au fost emise autorizațiile de construire, la aproximativ un an de la semnarea contractelor.Pe cele mai avansate secțiuni stadiul lucrărilor a trecut de 60%.Cât făceau cele mai rapide trenuri între Simeria și Arad1978: 2 ore și 5 minute1989: o oră și 59 minute1996: 2 ore și 7 minute2001: 2 ore și 6 minute2009: 2 ore și 6 minute2014: 2 ore și 32 de minute2021: 3 ore și 27 minute2022: 2 ore și 53 minuteTrenurile care vor efectua 4-5 opriri vor face și peste 3 ore și 10 minutePutem spera că în câțiva ani timpii să scadă sub două ore, pentru a-i depăși pe cei de la finalul anilor 80 și de la mijlocul anilor 90.