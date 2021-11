De ce rușii îi spun gării ”vokzal” - O istorioară feroviară cu englezi, grădini și greșeli

”Gara de numește ”vokzal”, după stația Vauxhall, din Londra, rezultatul unei nefericite traduceri făcute atunci când o delegație rusă impresionată a vizitat Anglia, în secolul al XIX-lea. La vremea aceea, nobilimea rusă vorbea franceză, așa că și-ar fi pus un bagaj pe kușet în vagonul de dormit. La Odessa, în sud, străzile purtau nume itlaienești, pentru că aceasta era limba comună a negustorilor din Marea Neagră”.





Este o ipoteză, dar și altele concurează cu ea și merită explicate.

Așadar, primele gări ”vokzal” din Rusia au fost la St Petersburg, Pavlovsk și Țarskoe Selo, dar de unde vine totuși numele ”vokzal” pentru gară, în rusă? O altă ipoteză bine argumentată este că vine de la o uriașă grădină de recreere din Londra, de lângă Tamisa, Vauxhall (pronunțată voxăl), o ”pleasure garden” deschisă în secolul 17. Era un loc unde se dansa, se cânta, se țineau și numere de circ cu oameni la trapez și spectacole cu baloane cu aer cald. Evident că se vindea și mâncare, dar și băutură, iar locul era celebru.





Ei bine, un manager englez de teatru pe nume Michael Maddox, profitând de faptul că făcuse turnee teatrale în Rusia, a dus conceptul de ”pleasure garden” în Rusia unde, lângă capitala St Petersburg s-a deschis un astfel de loc de distracție care s-a numit, după omologul londonez, ”vokzal”.

Moscova are zece gări mari și denumirea indică în general principala destinație spre care merg trenurile, de la Leningradsky vokzal, până la Vostochnâi, deschisă în 2021.St Petersburg are cinci gări, de la Moskovsky, până la Finlyandsky vokzal, gara de unde trenurile de viteză pleacă spre Helsinki.Printre cele mai frumoase gări din Rusia sunt cele din Vladivostok, Sochi, Samara, Krasnoiarsk și Volgograd.Iată ce scrie Mark Galeotti în cartea ”O scurtă istorie a Rusiei” dând un exemplu prin care explică faptul că limba rusă are influențe inediteRusia are o rețea feroviară de 85.000 km lungime, fiind depășită doar de China. Rușii au trenurile cu cele mai lungi parcursuri din lume - chiar și de peste 9.000 km în șase zile - și tot ei aveau înainte de pandemie trenurile internaționale europene cu cel mai lung parcurs: trenurile Moscova - Paris și Moscova - Nisa cu trasee de peste 3.000 km.A fost lung drumul până ca Rusia să devină o putere feroviară, iar când s-au purtat primele discuții despre o cale ferată, acum mai bine de 180 de ani, au fost multe temeri și mulți oameni importanți s-au opus. Se credea că lâna oilor se va înnegri de la abur și că locomotivele nu vor rezista la gerurile rusești și deci că nu vor mai porni.Doi oameni importanți au reușit să-l convingă pe țarul Nicolae I că este nevoie de cale ferată și un argument a fost că dacă va fi ca Imperiul Rus să fie atacat, trenurile vor permite transportul rapid al trupelor către zona de conflict.Prima linie de cale ferată din Imperiul Rus a avut doar 26 km și a fost gata în 1836 și la acel moment locomotiva cu abur comandată nici nu era gata, astfel că primele vagoane au fost trase de cai la început. Linia era doar pentru bogați, nicidecum pentru oamenii de rând, pentru că lega capitala St Petersburg de Țarskoe Selo, unde se afla palatul țarului, și de un alt palat al țarului, la Pavlovsk, la numai câțiva km de Țarskoe.Pavlovsk a fost redenumit Pușkin în 1937, în onoarea marelui poet rus.Acest ”parc de distracții” se afla lângă Pavlovsk și, din 1837, când trenul cu abur al țarului a început să circule, mica gară a fost denumită ”vokzal” după numele parcului.Vauxhall este un nume cunoscut și de pasionații de mașini pentru că Vauxhall este marca ”soră” a Opel, iar în Marea Britanie mașinile nu se numesc Opel Astra sau Corsa, ci Vauxhall Astra și Vauxhall Corsa.Însă povestea spusă de Mark Galeotti despre delegația rusă care a rămas uimită după ce a vizitat Anglia nu este falsă: acea delegație a existat și a vizitat Anglia, dar se pare că abia la câțiva ani după ce linia St Petersburg - Pavlovsk începuse să transporte pasageri vestiți din familia țarului și dintre apropiați.Rușii au venit să studieze rețeaua britanică ce se dezvoltase deja în 10 ani și una dintre stațiile de tren vizitate a fost Vauxhall care pe atunci era stație terminus, dar punctul final a fost mutat la 1848 la Waterloo station.Gara Vauxhall se afla nu departe de Parlament, era o gară nouă și era un loc ideal pentru a le arăta rușilor cum funcționează o rețea feroviară modernă. Se spune că rușii au înțeles că ”vokzal” era numele care descria acel loc.Altă versiune legată de vizită este că delegația ar fi fost trimisă în Anglia după 1850 când deja Waterloo devenise stația finală. Rușii au fost uimiți că la Vauxhall opreau toate trenurile și au ajuns la concluzia că este o gară extrem de importantă.Alte versiuni legate de Anglia, dar considerate puțin plauzibile, sunt că greșeala ar fi aparținut chiar țarului, la o vizită în Angia în 1844.Mai sunt în Rusia și alte explicații etimologice interesante. Vokzal ar putea veni din germanul ”Volkssaal” (sală a oamenilor( sau din cuvintele rusești ”vokalny zal” (sală vocală). Aici merită explicat faptul că în Rusia era o tradiție ca în gări să se țină concerte și pentru mulți muzicieni era o onoare să fie invitați să cânte într-o gară importantă.