Egiptul și trenurile sale - Cum vrea o țară celebră pentru accidentele cumplite să construiască linii de mare viteză

Egiptul a fost prima țară africană în care au circulat trenuri, prima linie fiind gata la 1856. Acum rețeaua feroviară egipteană are aproape 10.000 km și există 700 de gări, iar cele mai rapide trenuri ating 120 km/h.

În Egipt o dată la 4-5 ani se petrece un accident feroviar cu zeci de morți. Spre exemplu, în septembrie 2012 un tren a lovit un autobuz școlar și 50 de copii au murit. Cel mai grav accident a fost în 2002 când au murit 383 de oameni după ce șapte vagoane ale unui tren aflat în mișcare au ars.

în țara africană standardele variază enorm. Spre exemplu, turiștii și egiptenii care au ”dare de mână” pot merge în vagoane luxoase și cu aer condiționat. Multe zeci de milioane de pasageri merg cel mai adesea în trenuri unde geamurile lipsesc și unde numărul de pasageri ajunge să fie și de trei ori peste capacitatea normală.

Statul a început un program amplu de modernizare: s-au făcut contracte pentru aducerea a peste 1.000 de vagoane, inclusiv unele din Ungaria. S-au semnat și contracte pentru 100 de locomotive noi și pentru reabilitarea unor porțiuni de cale ferată.

Egiptul a parafat un prim contract de 4,5 miliarde dolari pentru construirea a 660 km de linii de mare viteză unde trenurile să poată atinge 250 km/h. Rămâne de văzut dacă țara chiar va construi acestă cale ferată și dacă va duce la bun sfârșit întregul proiect propus: să aibă 1.800 km de linii de mare viteză.

Tragedia din Al Ayyat, 383 de morți

Accidentul a îngrozit Egiptul și a stârnit discuții aprinse pe tema investițiilor insuficiente care au făcut ca rețeaua egipteană, pe care se făceau anual aproximativ un miliard de călătorii, să fie într-o stare atât de precară.







Foto Rasoul Ali, Dreamstime.com





Au urmat atunci demisii, dar mult prea puține, iar autoritățile au spus că s-au investit două miliarde dolari în rețeaua feroviară între 1990 și 2000. Aproape nimic nu se vedea. Tot după acel cumplit accident s-au luat primele măsuri împotriva a ceea ce presa numea ”rail mafia”, indivizi care îi intimidau în trenuri pe pasageri, forțându-i să cumpere băuturi sau mâncare la prețuri foarte mari.

O țară a accidentelor grave

Însă în Egipt standardele variază enorm. Spre exemplu, turiștii și egiptenii care au ”dare de mână” pot merge în vagoane luxoase și cu aer condiționat la 100 km/h între Cairo și Asswan. Însă marea majoritate a egiptenilor călătoresc în vagoane vechi unde ușile nu se închid bine, o parte dintre geamuri lipsesc și adesea sunt în vagon de două ori mai mulți pasageri decât ar fi normal.





Foto Baloncici, Dreamstime.com





Mai rău este că oamenii merg cu foarte multe bagaje, uneori duc și animale mici vii și chiar își prepară mâncarea în tren, la sobe portabile, deși acest ultim lucru se întâmplă mult mai rar în ultimii ani.

”Cape to Cairo” - Parte a unui proiect grandios ce nu a avut nicio șansă





Foto M Okupniak, Dreamstime.com





Cairo ar fi putut fi punctul de pornire pentru un proiect grandios, dar nerealist. Mai exact, britanicii, care aveau numeroase colonii în Africa, au avut în jurul anului 1875, datorită unor personaje influente, ideea de a construi o cale ferată de la nord la sud - ”Cape to Cairo Railway”, cum o numeau, practic din Cape Town la Cairo, orașe separate de peste 9.000 km. Era însă imposibil să construiești așa ceva din multe motive: politice, economice, geografice și inginerești.

Cum merg trenurile în Egipt

Cea mai lungă linie, populară și pentru turiști, este Cairo - Luxor - Asswan, 879 km și cele mai rapide trenuri fac 12 ore, media de viteză fiind de peste 70 km/h. Cea mai rapidă secțiune este de 111 km, între El Giza și Beni Suef, unde viteza medie este 87 km/h.





Foto Paul Vinten, Dreamstime.com

Click aici pentru a m[ri fotografia







O altă linie de distanță este între orașul Marsa Matrush și Alexandria, 311 km, peste 5 ore și 20 de minute. Tot din Marsa Matruh există trenuri directe către Cairo, 509 km, peste 7 ore și jumătate.

Suez on Wheels - O propunere nebunească?

Prima linie va fi între Ain Sokhna (la Marea Roșie) și porturile Marsa Matrouh și Alexandria (Marea Mediterană). Autoritatea egipteană a acordat în octombrie un prim contract de 4,5 miliarde dolari unui consorțiu format din Siemens Mobility (Germania) și companiile egiptene Orascom Construction și Arab Contractors. Aceste două companii egiptene vor construi terasamentul și liniile, iar Siemens va instala catenara și sistemele de semnalizare ECTS nivel 2, dar va furniza și trenurile Velaro.





Ilustrație Siemens Mobility





Pe 20 februarie 2002, la 70 km de Cairo, trenul care mergea la Luxor a luat foc din cauza unei explozii a unei sobe folosită la gătit. Șapte vagoane dintre cele 16 au ars total și se crede că numărul victimelor a fost mult mai mare. Mecanicul a aflat târziu de incendiu și a oprit trenul abia după 6 km. A fost al doilea cel mai grav accident feroviar petrecut în lume în ultimii 20 de ani,În Egipt o dată la 4-5 ani se petrece un accident feroviar cu zeci de morți. Spre exemplu, în septembrie 2012 un tren a lovit un autobuz școlar și 50 de copii au murit. În 1995 un tren a lovit un autobuz la o trecere de nivel în zona deltei Nilului: 49 de oameni au murit. În același an două trenuri s-au ciocnit pe o ceață deasă și 75 de oameni au murit.Cel mai recent, în martie anul acesta, peste 30 de oameni au murit după ce două trenuri s-au ciocnit.Egiptul este, alături de țări precum Africa de Sud, Maroc, Algeria și Sudan, printre puținele țări africane cu rețele feroviare de mari dimensiuni. Rețeaua are aproape 10.000 km și pe câteva porțiuni rapide viteza maximă este 120 km/h.În cele mai aglomerate trenuri, într-un vagon cu 100 de locuri se urcau și 250-300 de oameni și toaletele erau de foarte multe ori imposibil de utilizat.Accidente grave cu trenuri se petrec în Egipt de mult timp. În primăvara lui 1931 au murit aproape 50 de oameni după ce au luat foc vagoanele de la urma unui tren plin cu oameni ce se întorceau de la o sărbătoare religioasă. La începutul lui 1954 au murit 28 de oameni după ce s-a creat o busculadă din cauza oamenilor care voiau să-l vadă pe președintele țării în gara din orașul Kafr Az-Zayyat. Oamenii au murit fiindcă se aflau pe șine când a trecut expresul Cairo - Alexandria.Egiptul are ”drumuri de fier” de acum mai bine de 160 de ani, iar prima cale ferată de pe sol african a fost construită în această țară în 1856, între Cairo și Alexandra. Rețeaua feroviară a fost intens extinsă după 1880.De la Cairo la Alexandria sunt 208 km și cele mai rapide trenuri fac 2 ore și 25 minute fără oprire, cu o medie orară de 86 km/h.Egiptul pare să schimbe ”placa” în ceea ce privește căile ferate și a început investiții serioase. Ar fi nevoie de 14 miliarde dolari pentru modernizarea rețelei și pentru material rulant nou, statul nu are acești bani, dar câteva investiții s-au anunțat și lucrurile se schimbă.Egyptian National Railways a semnat în 2020 acordul de finanțare pentru o comandă uriașă de 1.300 de vagoane, în valoare de un miliard de euro, cea mai mare comandă din istoria căilor ferate din țara africană. Vagoanele sunt produse în Rusia și Ungaria, iar unele asamblări finale vor fi făcute în Egipt. Vagoanele au fost testate în Ungaria. Egiptul are planuri mari de modernizare a rețelei care transportă 500 de milioane de pasageri/an, a cumpărat vagoane noi, dar și trenuri capabile de 160 km/h.Primele vagoane din acestă comandă au ajuns în Egipt și 800 dintre cele 1.300 de vagoane sunt cu aer condiționat, iar 30 sunt vagoane restaurant. Întreaga comandă ar trebui onorată în 4-5 ani.Până la finalul acestui an ajunge și primul dintre cele șase trenuri luxoase comandate de la Talgo, ca parte a unui contract de 158 milioane euro semnat în aprilie 2019. Proiectul finanțat de BERD cuprinde și livrarea a șase locomotive diesel. Trenurile vor circula pe cele mai populare rute: Alexandria, Cairo, Aswan.Autoritățile egiptene susțin că investițiile anuale pentru rețeaua rutieră și feroviară au crescut de 4 ori față de acum 5 ani.Egyptian National Railways a semnat pe 8 noiembrie un contract cu americanii de la Wabtec Corporation și va cumpăra 100 de locomotive diesel care vor fi livrate în 2023.Ca parte a unor contracte mai mici, în țară au început să fie aduse și vagoane chinezești.Deși pare greu de crezut, în condițiile în care are atâtea de reparat la rețeaua existentă, statul egiptean vrea să construiască și linii de mare viteză pe care trenurile să ruleze cu 250 km/h. Pe termen lung planul este să existe trei linii cu o lungime totală de 1.825 km, prima linie având 660 km.Proiectul va fi derulat de National Authority for Tunnels, o autoritate din cadrul ministerului egiptean al transporturilor.Ain Sokhna este un complex industrial și un port foarte important lângă canalul de Suez, principala cale maritimă dintre Europa și Asia. Linia va fi folosită și pentru trenuri de marfă, ideea fiind ca traficul să devină semnificativ și la acest capitol.Siemens ar trebui să livreze primele trenuri la final de 2023 și întreaga comandă să fie finalizată până în 2027. Probabil că linia de 660 km cu 20 de stații nu va fi gata în 2023 sau 2024. Planul este ca pe noua linie să călătorească anual 30 de milioane de pasageri.Autoritățile spun că proiectul va genera 18.000 de locuri de muncă, dar marea întrebare este dacă se va concretiza, mai ales că Egiptul nu este o țară bogată și are probleme economice. Egiptul are 102 milioane de locuitori și PIB-ul mediu este de doar 3.500 dolari/locuitor.Dacă linia chiar se va construi, Egiptul va deveni a doua țară africană unde trenurile pot depăși 200 km/h, prima fiind Marocul care din 2018 are o linie de TGV.