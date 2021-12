Trenurile din România în 2022 - Cât vor dura călătoriile și care sunt porțiunile cele mai rapide, dar și cele de evitat din cauza șantierelor

Cel mai rapid segment este București Băneasa - Medgidia unde cele mai rapide trenuri ating 160 km/h. Câteva segmente permit 140 km/h: Chitila - Brazi și Buda - Florești Prahova, Sighișoara - Blaj, zone de pe sectorul Alba Iulia - Simeria și zone de la granița cu Ungaria (pe lângă Curtici și Arad).

Față de anul trecut au crescut vitezele între București și Craiova - unde cele mai rapide trenuri fac sub 3 ore - iar între Buzău și Făurei trenurile fac și 26 de minute, după lucrări de reabilitare pe cei 40 km.

Tomis Express rămâne cel mai rapid tren de lungă distanță, parcurgând distanța Brașov - Constanța cu o medie de 90 km/h. Între București și Constanța cele mai rapide trenuri ating 160 km/h, iar între București și Ploiești ating 140 km/h.

Porțiunile ”de evitat” sunt Brașov - Sighișoara și Deva - Arad, unde sunt lucrări în desfășurare și vitezele medii sunt sub 50 km/h.

În premieră un tren parcurge distanța Brașov - București fără oprire, făcând două ore și patru minute. Pe de altă parte drumul București - Timișoara durează și peste zece ore, iar București - Arad, 11 ore.

Cel mai lung parcurs al unui tren este al lui IR 1765 și perechea sa, Timișoara - Iași, 849 km, 17 ore. Vara sunt trenuri sezoniere ce au trasee de peste 900 km.

Între București și Sibiu sunt doar trei trenuri pe zi pe sens, iar între Capitală și Iași sunt șase trenuri. Între Cluj și Oradea sunt 18 trenuri pe sens, iar dintre liniile secundare, Brașov - Zărnești are cele mai multe trenuri: 14 pe sens.

O veste bună este că s-au păstrat multe trenuri Regio Express (RE) la care tariful este de Regio, dar mersul este de Inter Regio. Cum rețeaua are multe restricții de viteză, o bună parte dintre aceste trenuri RE au viteze medii de sub 50 km/h. Spre exemplu, un tren RE face 3 ore și jumătate pe cei 164 km dintre Piatra Olt și Podu Olt, cu numai 6 opriri.

Rutele cu cele mai mari viteze





Trasee de evitat din cauza vitezelor foarte mici





Rute între orașele importante

Trasee cu multe trenuri

16 trenuri pe sens, aproximativ 25 de trenuri în sezonul estivalDouă trenuri pe zi fac o oră și 56 minute, viteză medie 116 km/h. Trenurile cu una - două opriri fac sub 2 ore și 20 minute pe 225 km, iar cele cu 4-5 opriri fac sub 2 ore și 40 minute. Cele mai rapide trenuri rulează o bună parte din drum cu 160 km/h. Este singurul tronson din România unde se atinge viteza de 160 km/h, dar numai o parte dintre trenuri merg atât de repede., 29 de trenuri pe sens, 4 companii diferiteÎn premieră un tren Brașov - București va parcurge fără oprire cei 166 km, (7.12 - 9.16), 2 ore și 4 minute, Tomis Express care la întors oprește la Predeal și face 2 ore și 9 minute.Cele mai rapide trenuri ating 140 km/h între Capitala și Ploiești (viteză medie 104 km/h) și 120 km/h între Câmpina și Ploiești (91 km/h viteză medie). Timpii sunt, per total, mai mari din cauza restricțiilor dintre Predeal și Dârste unde trenurile nu depășesc 60 km/h. Trenurile internaționale Dacia și Ister ating 140 km/h și între Buda și Florești Vest., 3 trenuri în extrasezon, 7 - 8 varaTomis Express, introdus acum un an, rămâne cel mai rapid tren de lungă distanță: Brașov - Constanța, 4 ore și 14 minute, viteză medie de 92 km/h pe cei 391 km., 5 trenuriCel mai rapid tren face 5 ore și 31 minute și are o viteză medie de 81 km/h. Între București și Ploiești atinge 140 km/h, dar spre Buzău prinde maxim 80 km/h. Între Adjud și Pașcani sunt porțiuni lungi de 120 km/h.6 trenuriCel mai rapid tren face 5 ore și 55 minute, cu o viteză medie de 68 km/h. Dincolo de București - Ploiești (140 km/h). Între Buzău și Rm Sărat și în regiunea orașului Crasna viteza maximă este 100 km/h. Între Tecuci și Bârlad viteza maximă este 120 km/h și cea medie este 72 km/h., 7 trenuriPe cei 128 km niciun tren nu face mai puțin de trei ore, iar unele trenuri Regio fac mai mult de 4 ore. Se lucrează între cele două orașe și modernizarea va aduce viteze maxime de 160 km/h și cele mai rapide trenuri ar trebui să ajungă să facă sub o oră. Realist vorbind, timpii de parcurs de acum se vor menține încă 3-4 ani., 10 trenuriPe cei 149 km două trenuri internaționale care rulează fără oprire fac puțin peste 2 ore și 40 minute, viteza medie fiind 55 km/k, dar sunt o mulțime de porțiuni cu limitare de 40-45 km/h. Cel mai lent tren, un Regio care staționează mult și oprește peste tot, face 4 ore și 47 minute (viteză medie de 31 km/h). Se circula pe linia nouă între Arad și Radna, unde viteza maximă este 140 km/h și cel mai rapid tren face 21 de minute pe 35 km (viteză medie 100 km/h)., 5 trenuriMagistrala a revenit la numărul de acum peste două decenii, 100, în loc de 900, iar cel mai rapid tren face 9 ore și 35 minute, cu o medie orară de 55 km/h. Sunt și trenuri care fac peste 10 ore, media orară fiind de 53 km/h din cauza numeroaselor zone cu restricții de 30 km/h în zone precum Balota și.Teregova - Slatina Timiș. Cele mai rapide zone permit viteze de 100 - 120 km/h în zonele Caracal - Filiași., 2 trenuriÎntre cele două orașe călătoria este foarte lungă.IR 1765 și perechea sa parcurg 849 km în 17 ore, via Alba Iulia, cu o medie orară de 50 km/hIR 1831 străbate în 15 ore cei 789 km via Arad - Vatra Dornei, cu viteză medie de sub 52 km/h., 3 trenuriSunt doar 3 trenuri pe sens și cel mai rapid face 5 ore și 11 minute via Brașov. Cel mai lent tren Sibiu - Brașov face peste 6 ore., un trenDrumul de 310 km durează 5 ore și 12 minute și cele mai rapide porțiuni, de 120 km/h, sunt în zonele Buda - Câmpina și Făurei - Buzău., 7 trenuriCele mai rapide trenuri fac 3 ore și 11 minute și media este de 56 km/h, viteza maximă fiind de 100 km/h. Cel mai lent tren Regio face aproape cinci ore, cu o viteză medie de 38 km/h.Trenul direct, via Miercurea Ciuc - Onești parcurge 470 km cu 61 km/h în medie, 7 trenuriCel mai rapid este un tren Astra T C ce parcurge 590 km în 10 ore și 38 minute, cu o viteză medie de 55 km/h via Craiova. IR 1821 face 11 ore și 52 minute via Petroșani, viteză medie de 51 km/h. Timpii sunt foarte scăzuți din cauza șantierelor de pe Deva - Arad,, 3 trenuriPe cei 459 km drumul durează între 8 ore jumătate și nouă ore, cu o viteză medie de 50-52 km/h., 5 trenuriCel mai rapid face 3 ore și 39 minute, via Buzău, cu o viteză medie de 70 km/h. Magistrala 700 București - Galați este ”frântă” fiindcă nu circulă trenuri între Urziceni și Făurei.Singurul tren direct face 12 ore și 17 minute la dus și cu 14 minute mai mult la întors, media de viteză fiind 53 km/h., 3 trenuriDistanța de 322 km este parcursă în 6 ore și 35 minute de cel mai rapid tren și de 6 ore și 55 minute de cel mai lent. Viteza medie este 55 - 57 km/h și sunt porțiuni foarte mari unde trenurile nu ating nici 50 km/h în zona Vatra Dornei. Pentru anii următori sunt programate modernizări pe liniile 401 și 502.Drumul de aproape 15 ore este parcurs cu o viteză medie de 52 km/h.Pe cei 204 km un tren Regio direct face 5 ore și 45 minute. Viteza medie este 35 km/h pentru că sunt restricții, iar trenul oprește în aproape toate stațiile.Compania Interregional Călători a introdus un tren direct între cele două orașe, 199 km, 4 ore și 6 minute.Rămâne cadența de 40 de minute, la dus trenurile fac 21 de minute, iar la întors, 25 de minute. Ar trebui să crească importanța stațiilor Parc Mogoșoaia și Patinoar PO și tot mai mulți navetiști să folosească trenul. Biletul costă 4 lei.18 trenuriCel mai rapid tren face 2 ore și 29 minute, iar cel mai lent regio face patru ore pe cei 152 km. Viteza medie este, în funcție de numărul de opriri, între 37 km/h și 61 km/h, iar pe foarte scurte porțiuni trenurile ating 100 km/h. Cel mai rapid tren are doar două opriri, cel mai lent are 39 de opriri.14 trenuriPe cei 27 km sunt 6 opriri și trenurile fac între 39 și 51 de minute. Operatorul liniei 203 este Regio Călători.9 trenuriEste una dintre poveștile de succes din sistemul feroviar românesc, iar operatorul TFC are 9 trenuri pe sens, cu parcursuri între 87 și 102 minute pe 60 km. Gara Titan Sud este foarte bine situată, chiar lângă stația de metrou Republica21 de trenuri pe sensCele două localități de pe linia 406 sunt bine conectate pe calea ferată, cu 21 de trenuri care fac între 11 și 16 minute pe cei 11 km.9 trenuri pe sens în extrasezon, aproximativ 20 varaEste un punct slab al rețelei CFR SA fiindcă linia este neelectrificată și nemodernizată, iar gările din stațiuni arată rău. Cele mai rapide trenuri fac o oră pe cei 43 km, majoritatea fac cam 70 - 80 de minute, dar sunt și trenuri sezoniere care fac aproape 100 de minute fiindcă staționează mai mult în gări precum Eforie Nord sau Costinești. Pe nicio porțiune viteza nu trece de 80 km/h și sunt mari porțiuni cu limitare la 40 km/h., 9 trenuriPe linia 306 circulă 9 trenuri TFC pe sens, durata călătoriei de 44 km fiind între 74 și 90 de minute.10 trenuriPe linia 504 operează compania TFC și cei 73 km sunt parcurși între 2 ore și 5 minute și 2 ore și 36 minute