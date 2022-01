China a depășit pragul de 40.000 de km de linii de tren de mare viteză

Anul trecut China a inaugurat 4.208 km de cale ferată nouă, dintre care 2.168 km au fost linii ferate de mare viteză. O inaugurare a avut loc pe 30 decembrie când au început să circule trenuri pe linia de 176 km Anqing – Jiujiang, viteza maximă fiind 350 km/h. Construcția a durat 5 ani.În ultima zi din an a fost inaugurată o linie convențională de 88 km în zona portului Nansha, linia fiind mai ales destinată transportului de marfă.Cea mai lungă linie de mare viteză deschisă în decembrie a fost Ganzhou – Shenzhen, 436 km, viteză maximă 350 km/h. Între cele două orașe trenurile făceau 5 ore pe linia veche, convențională, acum cele mai rapide fac o oră și 49 minute.2008: 672 km2009: 2.700 km2010: 5.100 km2011: 6.100 km2012: 9.400 km2013: 11.000 km2014: 16.500 km2015: 19.800 km2016: 19.800 km2017: 25.200 km2018: 29.900 km2020: 36.000 km2021: 38.000 km2022: 40.000 km(National Bureau of Statistics of China, China Daily)- costul cu forța de muncă este mic- forța de muncă este aproape nelimitată- exproprierile se fac rapid și ieftin, dat fiind regimul totalitar- nu se pierde timp cu licitații și contestații- statul este extrem de puternic și toate resursele de cercetare au fost mobilizate- standardizare puternică a tehnicilor de construcție pentru a scădea cât mai mult costurile- diversele autorități sunt dornice să investească în căi ferate pentru a crea locuri de muncă.