A fost lansat un tren de noapte de foarte lung parcurs, din Suedia în Alpii austrieci

Este prima oară după câteva decenii când există un tren direct din Suedia până în Alpi.Snalltaget a lansat trenul direct Malmo - Zell Am See - Salzburg. Circulă o dată pe săptămână, până la jumătatea lui martie, iar călătoria durează 21-22 de ore. Un drum dus - întors costă echivalentul a 330 de euro.Acest tren NU este pentru cei grăbiți.Trenurile de noapte staționează mai mult în gări și rulează cu viteză mai mică pentru ca pasagerii să poată dormi liniștiți și pentru ca trenul să nu ajungă mult prea dimineață la destinație.Trenul de noapte direct face 20 de ore, dar cine vrea să ajungă mai repede poate schimba de cinci ori trenul între Malmo și Salzburg și poate face sub 16 ore, datorită trenurilor de mare viteză germane.Trenul Snalltaget va rula aproximativ 1.000 de km fără oprire, de la Kolding, în Danemarca, la Worgl, în Austria și nu există oprire în Germania.Trenul are șapte vagoane de dormit și un restaurant. În prima cursă au fost 285 de pasageri, dintre care jumătate s-au urcat în Danemarca.