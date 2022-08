INDUSTRIE FEROVIARA Marți, 16 August 2022, 13:29

Vlad Barza • HotNews.ro

Spania va pune în practică planul anunțat în iunie, astfel că vor fi gratuite călătoriile cu trenurile locale și regionale, de la 1 septembrie la 31 decembrie. Cei care vor gratuitate trebuie să se înscrie și sunt o serie de limitări de timp, distanță și tip de tren. Planul este însă unul gândit să-i facă pe oameni să ia și mai mult trenul, într-o țară cu trenuri grozave.

Tren regional din Spania Foto: Mercatec, Dreamstime.com

Nu doar Germania are un plan super-interesant pentru a atrage mulți oameni la tren. Spania vine și ea cu un plan de 200 milioane euro. Spania are peste 3.600 km de linii de mare viteză, mai mulți decât Franța, dar gratuitatea NU se va aplica pentru ele. Spania are însă în jurul orașelor mari rețele extinse de tip S-Bahn.

Din 24 august pot fi solicitate biletele gratuite și pot fi folosite din 1 septembrie, până la final de an. Reducerea va fi sub forma unui cod QR în aplicația Renfe, cod ce va putea fi scanat la gară, de fiecare dată. Pot aplica pentru reduceri și cei care nu sunt cetățeni spanioli.

Cei care vor să se înscrie trebuie să dea o garanție de 10 euro, bani ce vor fi returnați utilizatorului, dacă acesta a făcut cel puțin 16 călătorii în cele patru luni cât funcționează aceste reduceri.

Vor fi gratuite călătoriile pe trenurile Renfe de tip Cercanías, Rodalies (Catalonia) și Media Distancia. Garanția va fi de 20 de euro pentru călătoriile făcute cu trenurile Media Distancia, dar sunt eligibile doar cele de până la 300 km.

NU vor fi gratuite călătoriile cu trenurile de mare viteză AVE, dar acolo se va aplica o reducere de 50% pentru durate de până la 100 de minute.

Surse: International Railway Journal, The Local, .travelawaits.com

Sursa foto: Dreamstime.com