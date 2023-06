INDUSTRIE FEROVIARA Vineri, 02 Iunie 2023, 23:47

Ionut Baias • HotNews.ro

0

Accidentul feroviar de vineri din India, în urma căruia au murit cel puțin 50 de persoane și au fost rănite peste 500, este unul dintre cele mai mari dezastre feroviare din lume din ultimii zece ani, potrivit AFP.

Accident feroviar în Grecia Foto: Intime News/Athena Pictures / Shutterstock Editorial / Profimedia

2023 în Grecia

La 28 februarie 2023, o coliziune frontală între un tren de marfă și un tren de pasageri care circula între Atena și Tesalonic (în nord) a provocat moartea a 57 de persoane, fiind cel mai grav accident feroviar pe care Grecia l-a cunoscut vreodată.

2022 în Republica Democrată Congo

La 10 martie 2022, un tren de marfă încărcat cu pasageri clandestini a deraiat în provincia Lualaba, în sud-estul Republicii Democrate Congo, provocând moartea a cel puțin 75 de persoane și rănirea altor 125.

2021 în Pakistan

La 7 iunie 2021, cel puțin 63 de persoane au murit când un tren deraiază și se ciocnește cu un alt tren de pasageri în sudul Pakistanului.

2021 în Taiwan

La 2 aprilie 2021, cel puțin 49 de persoane au murit și 200 au fost rănite când un tren care transporta aproximativ 500 de pasageri s-a ciocnit cu un camion de construcții care a alunecat pe un terasament în apropierea orașului de coastă Hualien, în estul Taiwanului.

Accidentul a fost cel mai grav dezastru feroviar din Taiwan din ultimele decenii.

2019 în Pakistan

Un incendiu într-un tren de pasageri ucide cel puțin 75 de persoane în centrul Pakistanului la 31 octombrie 2019.

Majoritatea victimelor erau pelerini care se îndreptau spre o adunare religioasă. Incendiul este atribuit exploziei accidentale a unor butelii de gaz.

2018 în India

Un tren intră în coliziune cu credincioșii adunați pentru un festival hindus în statul Punjab, în nordul țării, la 19 octombrie 2018, provocând moartea a aproximativ 60 de persoane și rănirea a 90 de persoane. Mulțimea se afla pe calea ferată pentru a urmări un foc de artificii.

2016 în India

Deraierea unui tren cu aproape 2.000 de persoane la bord, la 20 noiembrie 2016, în statul nordic Uttar Pradesh, s-a soldat cu 146 de morți și aproape 180 de răniți.

Cele 14 vagoane au ieșit de pe șine în apropiere de orașul Kanpur.

2011 în India

Un tren de pasageri a deraiat pe 10 iulie 2011 in nordul Indiei la 150 de km de orasul Lucknow. 15 vagoane s-au rasturnat, provocand moartea a cel putin 35 de persoane si 100 de raniti, potrivit ultimului bilant anuntat de caile ferate indiene, relateaza AFP.

2016 în Camerun

La 21 octombrie 2016, un tren care circula între Yaoundé și orașul portuar Douala a deraiat în apropiere de orașul Eséka (centrul Camerunului), provocând moartea a 79 de persoane și rănirea a aproape 600 de persoane. Potrivit anchetei, vinovată ar fi fost "viteza excesivă".

2014 în RDC

Un convoi de mărfuri care transporta câteva sute de persoane deraiază la 22 aprilie 2014 în Katanga, în Republica Democrată Congo. Mult timp, bilanțul oficial a fost de 74 de morți și 163 de răniți, dar o lună mai târziu, agenția de presă a guvernului congolez a anunțat 136 de morți.

2013 în Spania

Un tren a deraiat la 179 km/h într-o curbă periculoasă, la 24 iulie 2013, la câțiva kilometri de Santiago de Compostela (nord-vest). Bilanțul: 80 de morți și aproape 180 de răniți.

Aceasta catastrofa feroviara este una dintre cele mai grave produse in Spania. In 1944, o coliziune intre un tren care se deplasa tot de la Madrid spre Galicia si o locomotiva s-a soldat cu sute de morti. In 1972, 77 de persoane si-au pierdut viata in deraierea unui tren ce mergea de la Cadiz la Sevilla, in Andaluzia.