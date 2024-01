INDUSTRIE FEROVIARA Marți, 30 Ianuarie 2024, 10:34

Primul tren nou cumpărat de România în ultimii 20 de ani, o ramă electrică Alstom Coradia Stream, care se află la ora actuală în testări la Făurei, nu va circula cu călători mai devreme de jumătatea anului, a estimat, luni, Gabriel Stanciu, directorul general al Alstom pentru România, Bulgaria şi Moldova, citat de Agerpres.

Tren Alstom pentru Romania Foto: Vlad Barza / HotNews.ro

Întrebat de jurnalişti în ce etapă se află testările noii rame electrice, parte dintr-un lot de 37 de trenuri care urmează să fie produse şi livrate de Alstom, Gabriel Stanciu a răspuns: '„Iar o să dau un răspuns care îmi place: vom vedea trenul după ce se termină testele, iar testele se vor termina după ce se testează tot".

„Nu prea e sub controlul nostru. E interesant, totuşi, să abordăm un pic chestiunea testării şi omologării. Ne-am obişnuit, în România, să se facă totul în grabă, pe ultima sută de metri şi cumva ridicând semne de întrebare în zona asta de autorizare, omologare şi punere în funcţiune. Lucrurile s-au schimbat. Autorizările de tip şi de punere pe piaţă sunt nişte proceduri foarte bine definite de legislaţia europeană şi care, pe calendar, pentru un vehicul nou durează 42 de luni, pentru o variantă 35 de luni şi pentru o modificare minoră 27 de luni. Vă citez cumva din memorie, dar vă pot pune la dispoziţie documente publice din care să vedeţi exact calendarul ăsta", a spus şeful Alstom România.

Potrivit acestuia, pentru a scurta aceste proceduri, se folosesc mai multe unităţi de testare.

„Cum se poate scurta durata asta: în principiu, foloseşti mai multe unităţi pentru testare. În cazul nostru, la trenuri, folosim trei trenuri. Unul care este în Cehia, la Velin, pe circuit - am vrut să-l ducem la Făurei iniţial, numai că Făurei nu are absolut toate facilităţile necesare pentru ce ne trebuie -, al doilea trebuia să vină pe reţeaua căii ferate din România şi să facă unele teste de anduranţă şi testele pe anumite porţiuni critice ale reţelei, acolo unde e declivitatea mare, unde sunt nişte viraje foarte strânse ş.a.m.d., şi a treia unitate trebuia să vină cu tot pachetul de aprobări la ARF, conform contractului. A trebuit să modificăm programul acesta, pentru că au fost, hai să spunem „nişte dificultăţi' şi n-aş vrea să intru în detalii - nu mă întrebaţi, că n-o să mai dau nimic, pentru că iar o să creez duşmănie şi antipatie artificiale, deşi nu e cazul - şi a trebuit să schimbăm primul tren în a merge la Velin, în Cehia, pentru testele pe circuit, al doilea a venit încoace finalizat şi facem o parte din teste la Făurei şi pe reţea, şi al treilea în Germania, pe reţeaua Deutsche Bahn, pentru că acolo facem testele pentru standardele tehnice de interoperabilitate - STI în româneşte, TSI în engleză", a explicat Stanciu.

Declarațiile au fost făcute după ceremonia de semnare a contractului de achiziţie a 16 locomotive electrice noi.

El a precizat că programul prevede ca ultimele teste să fie finalizate în luna iunie 2024.

„Este un program din acesta, pe drumul critic. Drumul critic prevede ca ultimele teste să fie finalizate undeva în luna iunie. Pachetul complet va fi predat către celelalte autorităţi relevante, de exemplu ASFR în România, astfel încât, în cele din urmă, autorizaţia de tip şi de punere pe piaţă să fie gata şi testele finalizate, să avem absolut toate hârtiile la mână. Să ştiţi că e un program foarte laborios, nu cred că l-a anticipat nimeni. După ştiinţa mea, suntem evident din nou primii care deschidem un drum şi ne lovim de toate dificultăţile. Următorii după noi vor avea procedurile deja finalizate şi facem tot ce ne stăm putinţă să mergem cât mai repede. Nu cred că se putea face mai bine, sincer vorbind, având în vedere toate celelalte elemente. Important este că e un tren modern, o platformă foarte modernă, din aluminiu, lucru interesant având în vedere dacă vă uitaţi un pic la starea vagoanelor vechi ce înseamnă coroziunea şi celelalte elemente care atacă caroseria, şi gradul de confort e unul sporit, după care, desigur, am putea să-l mai îmbunătăţim dacă facem câteva eforturi şi înţelegem că e momentul să inspectăm cum se cuvine ce există în tren, astfel încât, pentru producţia de serie, să putem face adaptările dorite. (...) Pe mine m-a şocat un pic treaba cu procedurile de testare, omologare, autorizări de punere pe piaţă şi de tip, pentru că nu ştiam că e atât de complexă. Realmente nici eu nu ştiam, am subapreciat", a mai spus directorul general al Alstom pentru România, Bulgaria şi Republica Moldova.

Primul tren electric Alstom Coradia Stream din lotul de 37 rame electrice inter-regionale de lung parcurs contractate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) a sosit pe 4 decembrie în Gara de Nord, urmând să intre în teste statice şi dinamice, deoarece acest model de tren nu a mai circulat în România.

După parcurgerea acestor etape, primele trenuri vor circula pe rutele Bucureşti - Braşov şi Bucureşti - Constanţa.