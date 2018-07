[P] 3,5 milioane de lei în credite pentru 27 de proiecte start-up prin Factory by Raiffeisen Bank

Programul a luat naștere din dorința de a încuraja și sprijini inițiativele de afaceri ale antreprenorilor la început de drum, pentru care opțiunile de finanțare sunt reduse, având în vedere gradul de risc specific unei afaceri în primii trei ani de viață. Așadar, prin parteneriatul cu Fondul European pentru Investiții și garanțiile oferite de programul COSME, Raiffeisen Bank a lansat un program de creditare online a proiectelor start-up, având ca scop îmbunătățirea poziției IMM-urilor nou înființate în piață și creșterea competitivității în rândul acestora.Programul s-a desfășurat pe platforma www.raiffeisenfactory.ro , între 20 martie și 10 iulie 2018, în patru etape. „Depozitul de idei” al fabricii noastre de afaceri a adunat 84 de propuneri de proiecte start-up în prima etapă a programului (20 martie-30 aprilie), proiecte de servicii, producție și comerț din toate zonele țării. A urmat o perioadă intensă de verificări, evaluări și interviuri, pentru a ne asigura că proiectele finanțate sunt viabile, sustenabile, cu planuri de afaceri solide, care pot aduce valoare adăugată în economie. După dezbaterile comisiilor de jurizare, formate din reprezentanți ai băncii și antreprenori din programele Romanian Business Leaders, au fost selectate 27 de proiecte pentru finanțare, plafonul alocat acestora fiind de 3,5 milioane de lei. Câteva dintre impresiile juriului arată că etapa finală, de interviuri, a fost una esențială în decizia de finanțare.„Discutia față în față cu antreprenorul este poate cea mai importantă când vorbim despre un start-up. Am văzut oameni foarte diferiți, dar toți au vorbit cu pasiune despre domeniul în care au ales să-și înceapă afacerea. În același timp, foarte mulți au avut deja de câștigat din întâlnirea cu juriul, din care au făcut parte și oameni cu experiență în mentorat pentru start-up-uri sau în dezvoltarea unor companii mari”, a spus Corina Vasile – Director Comunicare și Relații Publice.„Factorul uman s-a dovedit critic în înțelegerea perspectivelor afacerii și selectarea proiectelor: candidații au putut demonstra cunoașterea și înțelegerea pieței căreia li se adresează, planificarea realistă a activităților și selectarea principalelor contrapartide de care depinde succesul afacerii lor. Toate sesiunile de jurizare au urmărit elemente cheie pentru reușita unei afaceri la început de drum, dar și capacitatea de antreprenoriat a participantilor”, a spus Bianca Chișulescu, coordonator în cadrul echipei de Dezvoltare și Implementare Strategie IMM.Creditele solicitate de participanți au fost fie pentru investiții, fie pentru activitatea curentă, în valoare maximă de 50.000 de euro fiecare. Toți cei care s-au înscris cu un proiect la această primă ediție a programului au primit gratuit un pachet de cont curent, oferit de bancă pe perioada unui an, pentru susținerea afacerilor. În plus, antreprenorilor finanțați prin acest program le vom acorda posibilitatea de a participa la sesiuni de informare și instruire cu specialiști în domeniu, pentru a-și lansa ori dezvolta afacerea în cele mai bune condiții.În vederea îmbunătățirii permanente a experienței clienților, am cerut impresiile finaliștilor programului și iată o parte dintre acestea: „am fost ajutat pe tot parcursul programului, totul era clar și ușor de înteles”, „comisia de jurizare a fost foarte interesată să înțeleagă atât detaliile proiectului, cât și modelul nostru de business”, „o experiență total nouă, stimulantă și atrăgătoare totodată”, „it was a very good experience for us and a great opportunity to start our entrepreneurial experience here în Romania”.Platforma www.raiffeisenfactory.ro are ca scop educarea și susținerea unei comunități de antreprenori, prin oportunitatea de finanțare oferită de concursul de proiecte, dar și prin știrile de interes, tutorialele realizate cu antreprenori de succes, resursele și informațiile utile pentru inițierea oricărui viitor antreprenor.