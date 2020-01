Bugetul familiei: regula 50/30/20. Elizabeth Warren, senator al SUA, spune că este bine să fie respectată

Metoda, denumită „Regula 50/30/20”, îi învață pe oameni cum să-și aloce banii pentru cheltuieli într-un mod eficient – prin împărțirea cheltuielilor în trei categorii: obligații, dorințe și economii.





Prima categorie, aceea de 50% care înseamnă jumătate din veniturile după taxe, o reprezintă banii care se duc pe plăți cum sunt chiria sau creditul ipotecar, asigurările, utilitățile, datoriile, mașina, alimentele, transportul la serviciu, sănătatea. Este categoria cea mai importantă, fiind plățile care trebuie făcute lună de lună.





A doua categorie, cea de 30% din venituri, este a dorințelor. Aici sunt toate lucrurile care nu sunt esențiale, cum sunt cafeaua, mesele în oraș, vacanțele, biletele la filme sau concerte, cumpărăturile. Această categorie de „opționale” include și televizorul și abonamentul la sală, accesoriile neesențiale pentru mașină și gadgeturile.





A treia categorie, ultimele 20 de procente, sunt banii alocați pentru economii, sau banii puși deoparte într-un fond pentru urgențe, ca și investițiile sau plățile pentru diminuarea datoriilor.





Primul pas în asumarea regulii bugetare este calcularea banilor care „intră” în fiecare lună. După ce știi cât faci după taxe trebuie să urmărești cheltuielile spre care se îndreaptă banii, alocarea pe categorii – după care urmează ajustările în funcție de necesități.





De exemplu, dacă ai dificultăți cu plata chiriei s-ar putea să trebuiască să faci tăieri în categoria dorințelor, poate anulând un abonament la sală și un serviciu de streaming. Sau poate că este chiar nevoie să faci schimbări și mai mari, căutând un apartament sau o casă care să se încadreze mai bine în buget.





Iar ca bugetul să fie de folos trebuie să te ții de el și să separi banii pe măsură ce sunt câștigați.





Înainte de a candida la președinție, Warren a lucrat ca avocată pentru finanțe personale și faliment, după care a devenit profesoară de drept la Universitatea Harvard. În 2003, senatoarea democrată și fiica sa, Amelia Warren Tyagi, consultant financiar, au scris cartea „The Two-Income Trap”, care a devenit bestseller.





După succesul primei cărți, cele două au scris în 2006 „All Your Worth”, în care au expus pașii pentru bugetare sub regula 50/30/20.





Unele din lecțile din carte se referă la importanța concentrării pe problemele mari în detrimentul schimbărilor minore, ca și pe necesitatea plății cu succes a ceea ce Elizabeth Warren numește „furtul din datoria de mâine”, cum sunt datoriile la cardul de credit sau facturile medicale.





„Există un mic secret pe care alte cărți de finanțe nu ți-l spun: managerii iscusiți de bani nu pierd timp căutând căi de a salva câțiva bănuți. Ei abordează direct costurile importante, căutând să facă schimbări de impact în timp scurt. Ei nu transpiră la sarcini mărunte. Și nici noi n-o facem”, au scris autoarele.





Cartea scoate în evidență și ideea că datoriile nu sunt numai vina individului și că o parte din ea revine și sistemului bancar și instituțiilor financiare: „În lumea de azi poți lua un credit ipotecar care e prea scump pentru tine - și băncile te vor ajuta s-o faci. Poți să iei o mașină și leasingul să-ți înghită o jumătate din venit. Și te poți încurca și cu un credit pentru studii care să fie mai mare decât ipoteca. Și la fel de sigur ca albastrul cerului poți acumula datorii pe cardul de credit fără să clipești, deși nu ai nici măcar 50 de cenți pentru a face plățile”.





Când este vorba despre gestionarea banilor proprii, există o mulțime de metode care te învață să te descurci cât mai bine. În timp ce unele necesită programe tabelare sau sprijin de la un consultant financiar, o regulă popularizată de Elizabeth Warren, membră a Senatului american și candidată la președinția SUA în acest an, în cartea sa „All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan” face bugetarea mult mai simplă.Cu toată experiența și cunoștințele pe care le au în domeniu, Warren și fiica recunosc că bugetul nu este o soluție pe termen scurt, ci mai degrabă o metodă de a clădi bunăstare pe o perioadă de timp. Și deși există îndoieli că doamna Elizabeth Warren este inventatoarea, popularitatea și recunoașterea regulii 50/30/20 îi sunt larg atribuite candidatei la președinție. (The Independent)