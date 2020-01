​Vrei să fii mai bogat în 2020? Trebuie să faci cinci schimbări ale modului de viață

Generează două venituri - sau mai multe

Economisește ca să investești

Automatizează-ți finanțele

Clădește relații cu oameni de succes

Oamenii bogați se concentrează pe câștiguri - și în general nu sunt mulțumiți cu o singură sursă de venit.Thomas C. Corley, autorul cărții „Change Your Habits. Change Your Life”, i-a studiat mulți ani pe milionarii pe cont propriu și a aflat că cei bogați „nu se bazează pe o singură sursă de venituri”. De fapt, 65% au avut cel puțin trei surse de venit pe care le-au creat înainte de a face primul milion de dolari”, scrie Corley, citând printre acestea venituri din chirii, îndeletniciri colaterale (freelancer) sau încă o slujbă.Odată ce ai început să aduci acasă bani din două surse, încearcă strategia lui Jay Leno: pune deoparte suma mai mare și trăiește din cealaltă. Nu numai că eliberează mai mulți bani pentru economii și investiții, dar previne și inflația personală care te face să cheltuiești mai mult pe măsură ce cresc veniturile.„Investirea banilor te va face bogat”, spune milionarul Grant Cardone. „Singurul motiv ca să economisești bani este ca într-o bună zi să investești bani”.De fapt, cât de mult economisești și investești este adesea mai important decât cât de mult câștigi, spune expertul în finanțe personale Ramit Sethi:„În medie, milionarii investesc 20% din venit în fiecare an. Avuția nu se măsoară cu suma pe care o fac în fiecare an, ci prin cât au economisit și investit în timp”, a scris el în cartea „I Will Teach You to Be Rich”.Odată ce te-ai angajat să-ți investești banii, cel mai simplu mod de a păstra în timp obiceiul este automatizarea procesului. Programează un transfer regulat prin care bani din salariu să meargă în conturile de economii sau de investiții în fiecare lună, chiar înainte să-i vezi.Să zicem că un scop în 2020 este să pui 2.000 de dolari într-un fond de urgențe. Începe prin a calcula cât trebuie să economisești din fiecare salariu pe parcursul anului pentru a-ți atinge scopul. Apoi programează un transfer automat care să mute suma din contul curent în cel de economii de fiecare dată când ești plătit.Comunitatea contează. Îți poate chiar afecta averea netă, spune Steve Siebold, milionar și autor: „În cele mai multe din cazuri, valoarea ta netă reflectă nivelul celor mai apropiați prieteni... Devenim asemănători cu oamenii cu care ne asociem și de aceea câștigătorii sunt atrași de câștigători”.Corley este de acord: „Oamenii bogați și de succes sunt foarte atenți cu cine se asociază. Scopul lor este să dezvolte relații cu alți indivizi orientați spre succes”.Dacă nu ai oameni puternic motivați în cercul tău, Corley sugerează să te alături grupurilor de oameni care împărtășesc aceleași obiective de carieră sau interese personale.Gândește în stil mareDacă ți-ai setat obiectivele cât mai sus și ești pregătit pentru oricare provocare, ești pe calea cea bună. În cele din urmă, „nimeni nu a dat lovitura, s-a îmbogățit și-și trăiește visurile fără să aibă obiective uriașe”, scrie Siebold.Și nu renunța la stabilirea de obiective bănești sau la aplicarea acestor schimbări în modul de viață - dacă vrei să creezi bogăție, începe acum, scrie Sethi: „Cel mai important factor ca să te îmbogățești este să începi, nu să fii cea mai deșteaptă persoană din cameră”.