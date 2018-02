BBC scrie despre inceputurile Bitdefender: Primul nostru client a fost din Franta si a trebuit sa invatam rapid cum este un client nemultumit / A fost un dus rece pentru ca veneam din sistemul comunist unde nu conta mult calitatea

Articolul se numeste "Cum a dat o revolutie violenta nastere unui brand global". Mariuca si Florin Talpes au decis la inceput de an 1990 sa-si deschida propria afacere, iar firma s-a numit Softwin si oferea servicii de suport software pentru companiile din Occident.Primul client a fost din Franta si atunci cei doi au invatat ce inseamna sa lucrezi cu companii din Vest care vor ca totul sa mearga struna. "Am aflat repede ce inseamna sa ai un client nemultumit si ne-am dat seama si ce trebuie sa facem pentru a-l multumi", spune Florin Talpes. "A fost un dus rece pentru noi, fiindca veneam din sistemul comunist unde nu conta mult accentul pus pe calitate". "A fost un soc cultural", completeaza Mariuca Talpes.La putin timp dupa prima comanda o alta companie din Vest a venit pentru ca un joc video de tenis care avea probleme. In prima noapte au rezolvat problema de soft cu mingea care nu se misca in mod cursiv.Softwin a devenit in 2001 Bitdefender si compania a tot crescut, avand acum 1.400 de angajati in 11 tari si realizand in SUA 40% din business, in timp ce marea majoritate a angajatilor sunt in Romania.Compania, care a mutat la final de 2017 productia Bitdefender BOX la Satu Mare, este evaluata la 600 milioane dolari.