[P] Job-uri remote pentru arhitecti software romani. Un nou turneu de angajare in Bucuresti si Cluj-Napoca

Job-urile din industria IT locala incurajeaza tot mai mult munca responsabila si cu spirit antreprenorial, in principal datorita schimbarilor tehnologice, dar si datorita cresterii pietei muncii din ultimii ani. Notiunea de slujba cu program zilnic, de la 9 la 5, dintr-o locatie fixa, devine din ce in ce mai putin atractiva. Crossover propune un nou stil de lucru, remote si independent, facilitand accesul expertilor IT la job-uri pe masura competentelor si asteptarilor lor, ocazie prielnica pentru partenerii romani orientati spre oportunitati globale de avansare in cariera.Crossover a proiectat o experienta de recrutare interactiva, mai exact turnee de angajare online si offline, prin care participantii au sansa de a-si demonstra abilitatile tehnice in timp real. Aplicatiile online sunt disponibile in fiecare weekend, dar pentru candidatii care isi doresc sa accelereze procesul, se gazduiesc si turnee offline de angajare - evenimente de o zi in care ofertele de locuri de munca remote sunt obtinute de catre participantii care trec de toate etapele turneului.Pentru cei care sunt interesati sa se alature echipei globale de arhitecti software, in acest weekend se organizeaza un dublu turneu de angajare, care va avea loc in Bucuresti si Cluj-Napoca. In, competitia va avea loc sambata, 10 februarie, intre orele 9:30-15:30, la sediul ImpactHub. Sunt asteptati Software Engineering Managers pe tehnologiile. Turneul de angajare din Cluj-Napoca se va desfasura in acelasi interval de timp, la Hotel Opera Plaza, pentru roluri de arhitecti softwareParticiparea este gratuita, dar conditionata de inscrierea in prealabil pe pagina de inscrieri Crossover:Bucuresti: http://bit.ly/2EIQLhz Cluj-Napoca: http://bit.ly/2nIdrHJ Crossover este o companie de origine americana, fondata in anul 2014, ca parte a grupului ESW Capital, lider global in Enterprise software. In prezent, peste 3000 de parteneri Crossover contribuie la dezvoltarea unor solutii IT&C, in comunitati din Romania, Polonia, Turcia, Rusia, dar si din jurul lumii, insumand peste 130 de tari care inseamna "acasa".Contact:Manuela Macoveanu, Brand Ambassador Crossover Romaniamanuela.macoveanu@crossover.com0723200369