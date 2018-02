Unul din cinci adolescenti hartuieste pe internet de teama sa nu devina victima. Peste 10.000 de romani au semnat petitia online de pe site-ul campaniei #NuTastaUră

Articol sustinut de Bitdefender

Unul din cinci tineri romani cu varsta sub 18 ani spune ca hartuieste online alte persoane pentru ca se teme sa nu devina la randul sau tinta unui atac, in timp ce jumatate dintre agresori nu stiu sa ofere un motiv precis pentru care se comporta agresiv pe internet. Peste o treime considera ca victima trebuie agresata pentru ca o percep enervanta, in timp ce altii sunt violenti din dorinta de a-si impresiona cunoscutii, arata un studiu publicat de Bitdefender.





Circa 34% dintre tinerii sub 18 ani chestionati recunosc ca au fost la randul lor agresori in mediul online, iar 15% recunosc ca au raspuns tot prin mesaje agresive in situatiile in care au fost atacati.





Studiul mai arata ca doar unul din trei tineri a povestit unei persoane apropiate despre experienta negativa de a fi hartuit. Cei mai multi s-au confesat prietenilor (68%), parintilor (27%), fratilor (19%) si, mai rar, profesorilor sau autoritatilor (sub 6%). Cei mai multi insa au decis sa nu povesteasca despre incident. Astfel, 30% au considerat ca nu li se pare important sa ii implice si pe altii, 27% nu vad rostul sa povesteasca intrucat nu pot schimba nimic, iar 8% si-ar dori sa vorbeasca, dar se tem sa nu fie judecati din nou.





Dintre tinerii chestionati, 64% dintre adolescenti regreta faptul ca nu au suficienta incredere in ei, 43% si-ar dori sa se integreze mai usor in mediul social, 39% si-ar dori sa poata evita comentariile negative ale celorlalti la adresa lor, 38% considera ca nu au suficienti prieteni, 26% si-ar dori sa fie mai populari, iar unul din cinci si-ar dori sa primeasca mai multe reactii (like-uri sau comentarii) la postarile de pe retelele de socializare.





Cercetarea a relevat anterior ca patru din cinci adolescenti recunosc ca au fost hartuiti in mediul online, cei mai multi fiind direct marcati de hartuirea suferita online si observand inclusiv schimbari comportamentale involuntare ce au urmat agresiunii.





"Mediul online amplifica in mod dramatic forta comportamentelor noastre irationale, iar adolescentii si copiii sunt persoanele cele mai vulnerabile la agresiuni. In ciuda faptului ca scapa unei intelegeri profunde, modul in care poate fi contracarat cyberbullingul este o realitate cu consecinte semnificative. Trebuie sa fim mai atenti si mai umani cu copiii si adolescentii nostri pana cand personalitatea lor va fi autonoma si mai putin influentabila", spune Delia Mina, analist comportamental la Bitdefender.









Studiul a fost realizat de Tribal Worldwide Romania pentru Bitdefender prin chestionar online completat in perioada septembrie-octombrie 2017, pe un esantion reprezentativ de 800 de respondenti din randul tinerilor sub 18 ani.





Bitdefender a demarat in luna noiembrie a anului trecut campania #nutastaura, menita sa creasca nivelul de constientizare asupra fenomenului cyberbullying in Romania si a efectelor nocive pe care il poate avea asupra tinerilor. Peste 10.000 de oameni au semnat pana acum petitia online care sa determine Facebook sa lanseze un buton de Facebook reactions ¬ Butonul contra cyberbullying. Acest buton nu ar fi unul de raportare, cenzurare sau coercitie efectiva asupra utilizatorului, ci ar purta semnificatia simbolica de sanctiune sociala. Ar fi pasul atat de important de la privitor indiferent, la privitor care trage un semnal de alarma asupra fenomenului.





Pe site-ul campaniei sunt disponibile manifestul initiativei, invitatia de a semna petitia online anti-hartuire online si cateva immersive 360 videos care dramatizeaza emotii precum ura, umilinta, violenta, pentru a sensibiliza publicul sa adere la cauza.