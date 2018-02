Twitter a obtinut primul profit din istoria sa

In ultimele trei luni din 2016 compania avusese pierderi de 167 milioane dolari, astfel ca profitul de acum a fost salutat de investitori. Mai mult, dupa cateva trimestre cu scaderi, cifra de afaceri a urcat si ea la 732 milioane, fata de 717 milioane dolari in ultimele trei luni din 2016.Un aspect negativ tine de faptul ca numarul de utilizatori care intra macar o data pe luna a ramas in jurul a 330 milioane, ceea ce este putin in comparatie cu cei peste 2 miliarde de la Facebook sau cei 800 milioane ai Instagram. In SUA numarul de utilizatori a scazut de la 69, la 68 de milioane, semn ca reteaua devine neatractiva pentru multi.A compensat insa cresterea numarului de utilizatori pe pietele internationale.Per ansamblu in 2017 pierderile nete au fost de 108 milioane dolari, puternic reduse fata de cele 457 milioane dolari din 2016.