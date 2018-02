Playtech: Cum afli daca esti spionat - aceasta aplicatie te scapa de griji 

Daca te intrebi cum afli daca esti spionat, raspunsul vine de la Edward Snowden, fostul colaborator NSA, care a starnit o adevarata revolutie cand a aratat ca agentia spiona oameni pe internet, scrie Playtech.ro. SnoopSnitch este o aplicatie pentru cei care isi fac griji.





Dezvaluirile lui Snowden au dus la o isterie in masa in ceea ce priveste protectia datelor personale. De la giganti ca Facebook si Yahoo la dezvoltatorii de aplicatii si producatorii de hardware, toti au fost prinsi in mijlocul evenimentelor. De asemenea, s-au ingramadit sa ofere uneltele necesare protejarii informatiilor utilizatorilor. Asa ajungem la discutia: cum afli daca esti spionat?





Cei de la compania germana Security Research Labs au dezvoltat aplicatia SnoopSnitch pentru Android ca sa vezi cand esti spionat. Spre deosebire de alte programe aparute dupa dezvaluirile despre NSA, SnoopSnitch nu mascheaza traficul de pe mobil si nu incearca sa blocheze atacurile hackerilor.





Ce face aplicatia care iti permite sa afli daca esti spionat

Aplicatia SnoopSnitch ii avertizeaza pe utilizatori in cazul in care un hacker sau un angajat al vreunei agentii de securitate incearca sa le intercepteze apelurile sau traficul de date. Practic, poate detecta daca cineva foloseste sisteme de tip International Mobile Subscriber Identity (IMSI) sau vulnerabilitati ale sistemului Android ca sa spioneze un dispozitiv.





Sistemele IMSI, cunoscute si sub numele de "stingray" (trad. - pisica de mare), sunt foarte folosite de catre hackeri sau agentiile guvernamentale pentru a spiona. Le permit sa asculte apeluri private, sa citeasca SMS-uri sau sa localizeze utilizatorii, folosindu-se turnurile de semnal GSM.





Noua aplicatie colecteaza si analizeaza datele radio pentru a-i avertiza pe utilizatori in cazul in care conexiunea nu este sigura. Din pacate, nu toata lumea isi va putea instala aplicatia.

