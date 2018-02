Facebook a obtinut un brevet pentru o "unealta" care sa determine carei clase sociale apartine fiecare utilizator

Practic Facebook va "antrena" algoritmii pentru ca acestia sa determine rapid din ce clasa sociala face parte fiecare user, informatia fiind apoi foarte utila pentru a determina ce publicitate va vedea acel om pe News Feed.Facebook se va folosi de o serie de factori, unul fiind numarul de terminale pe care intra in retea, cu cat mai multe, cu atat utilizatorul avand putere financiara mai mare.Conteaza si zona unde utilizatorul locuieste si ce studii are, insa un criteriu extrem de important tine de locurile unde a calatorit, unde a facut checkin si ce alte destinatii turistice cauta pe internet.Telegraph noteaza ca nu este clar daca Facebook foloseste in prezent aceasta "unealta" pentru a repartiza utilizatorii in diverse clase.Un astfel de soft ar fi extrem de util agentiilor de turism, hotelurilor si liniilor aeriene care vor fi dornice sa plateasca pentru ca reclamele lor sa fie cat mai bine directionate catre fiecare utilizator in parte.