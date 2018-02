Facebook, acuzat in Germania ca ar fi incalcat politicile cu privire la confidentialitate

Campaniile care militeaza pentru protejarea datelor personale au castigat lupta legala impotriva Facebook. Un tribunal regional din Germania a ajuns la concluzia ca unele dintre polticile cu privire la confidentalitatea pe reteaua sociala sunt invalide, scrie BBC Potrivit unui grup de consumatori, Vzvb, cinci dintre aplicatiile serviciului erau activate in mod implicit, iar setarile relevante cu privire la confidentialitate erau “ascunse”. Acuzatiile aduse impotriva Facebook pleaca de la ideea ca este inselator ca reteaua sa isi descrie serviciul ca “liber” in conditiile in care utilizatorii platesc prin distribuirea informatiilor personale.Cazul inaintat de grupul de consumatori avea la baza actul cu privire la protectia federala a datelor, care sustine ca pentru a obtine consimtamantul utilizatorului, firmele trebuie sa fie clare cu privire la natura si scopul in care se vor servi de datele consumatorilor.Tribunalul a hotarat ca Facebook nu a facut suficiente lucruri pentru a-i instiinta pe utilizatori ca a activat in mod implicit anumite setari cu privire la confidentialitate. Printre acestea se numara optiunea de a distribui locatia cu persoana cu care comunici pe messenger, existand, de asemenea, un accord cu Google ca profilul personal sa apara in cautarile de pe platforma. La fel de ilegala ar fi, potrivit tribunalului, cerinta ca utilizatorii sa isi ofere numele reale.Ideea ar fi ca reteaua sociala sa ceara pe viitor “consimtamantul informat al utilizatorului” cu privire la aceste aspecte personale.Facebook raspunde acuzatiilor, sugerand ca produsele si politicile vor suferi unele schimbari pe viitor, pentru a se plia pe noile schimbari aparute in lege. Noua lege sustine ca politicile cu privire la confidentialitate trebuie sa fie clare si formulate intr-un limbaj simplu, mentionand ca setarile implicite cu privire la confidentialitate nu vor fi acceptabile.