Uber anunta ca va arata in avans pretul exact al curselor

distanta pana la destinatie, incluzand aici opririle multiple

timpul estimat pe baza valorilor istorice de trafic

tarifarea dinamica, atunci cand e cazul

eventuale reduceri promotionale

Uber introduce si pentru pasagerii din Romania ¬upfront pricing¬ - posibilitatea de a vedea tariful exact al curselor inainte de a chema o masina. Pana acum, utilizatorii puteau vedea doar o estimare a tarifului. Incepand de miercuri, 14 februarie, aplicatia Uber va arata costul exact al unei curse inainte de a plasa o comanda, pentru mai multa claritate si o experienta mai buna a pasagerilor.Astfel, o cursa de la Dristor pana la Gara de Nord, intr-o ora de varf, va fi de 15,63 de lei. O cursa de la Piata Victoriei pana la aeroport va fi de 26,09 lei.Ce include tariful afisat in aplicatieOdata introdusa destinatia, tariful afisat de aplicatie va arata o suma exacta, care va include:Atunci cand intervine tarifarea dinamica, aplicatia Uber va afisa suma exacta si mesajul ca tarifele sunt marite ca urmare a cererii mari. Atunci cand tariful dinamic depaseste 3 X tariful de baza, utilizatorii vor fi notificati despre asta si li se va cere confirmarea.In situatiile in care pasagerii modifica destinatia, adauga o oprire pe parcurs sau timpul petrecut in cursa e mai lung decat cel estimat, aplicatia va actualiza corespunzator valoarea totala a cursei.