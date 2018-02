Uber a avut pierderi de peste un miliard de dolari trimestrul trecut, dar investitorii spun ca se indreapta spre profit

In trimestrul precedent Uber avusese pierderi de 1,4 miliarde dolari si venituri totale de 9,7 miliarde dolari. Trimestrul trecut un grup de investitori condus de grupul Softbank a devenit cel mai mare actionar al Uber, companie evaluata la 48 miliarde dolari, in scadere puternica fata de valoarea de 70 miliarde de acum un an si ceva.Uber a primit 14 miliarde dolari finantare in istoria sa si multi investitori sunt convinsi ca va ajunge sa aiba profit.Pentru intreg anul 2017 veniturile totale din rezervari de curse au fost de 37 miliarde dolari, iar veniturile nete propriu-zise ale companiei au fost de 7,5 miliarde dolari.Compania avea lichiditati de 6 miloiarde dolari la final de 2017.Surse: Financial Times, New York Times