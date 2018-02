Comisia Europeana critica Facebook si Twitter si spune ca retelele sociale trebuie sa faca mai mult pentru a respecta pe deplin normele UE privind protectia consumatorilor

clauzele de furnizare a serviciilor care limiteaza sau exclud complet raspunderea retelelor de comunicare sociala in legatura cu prestarea serviciilor;

clauzele care le impun consumatorilor sa renunte la drepturile obligatorii in UE, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achizitie online;

clauzele care priveaza consumatorii de dreptul lor de a sesiza o instanta judecatoreasca din statul lor membru de resedinta si impun, in schimb, aplicarea legislatiei din California;

clauza prin care platforma este eliberata de obligatia de a identifica mesajele cu caracter comercial si continutul sponsorizat.

Societatile care gestioneaza platforme de comunicare sociala trebuie sa faca mai mult pentru a se conforma solicitarilor de a respecta normele UE privind protectia consumatorilor, formulate de Comisia Europeana si de autoritatile pentru protectia consumatorilor din statele membre in luna martie a anului trecut.Joi au fost publicate modificarile aduse de Facebook, Twitter si Google+ clauzelor de furnizare a serviciilor lor pentru a le alinia la normele UE privind protectia consumatorilor.Peste un sfert de miliard de consumatori din UE care utilizeaza platforme de comunicare sociala vor beneficia deja de aceste modificari: consumatorii din UE nu vor mai fi nevoiti sa renunte la drepturile lor obligatorii, cum ar fi dreptul de a se retrage dintr-o achizitie online, vor putea sa depuna plangeri in Europa, si nu in California, iar platformele isi vor asuma partea de responsabilitate care le revine fata de consumatorii din UE, la fel ca furnizorii de servicii offline. Cu toate acestea, modificarile asigura numai intr-o anumita masura respectarea cerintelor prevazute de legislatia UE privind protectia consumatorilor."Platformele de comunicare sociala sunt utilizate pentru publicitate si in scopuri comerciale, prin urmare trebuie sa respecte pe deplin normele privind protectia consumatorilor. Ma bucur ca eforturile autoritatilor nationale de a asigura respectarea normelor UE menite sa protejeze consumatorii dau rezultate, iar in prezent unele societati sporesc siguranta platformelor lor pentru consumatori; cu toate acestea, este inacceptabil ca normele in cauza sa nu fie inca pe deplin respectate si ca acest proces sa dureze atat de mult. Acest lucru nu face decat sa confirme faptul ca avem nevoie de ᅡnoi avantaje pentru consumatoriᅡ: normele UE privind protectia consumatorilor ar trebui sa fie respectate si, daca aceste societati nu se conformeaza, ele ar trebui sa fie sanctionate.", spune Vera Jourova, comisarul european pentru justitie, consumatori si egalitate de genIn ceea ce priveste procedura de notificare si de actiune utilizata de autoritatile de protectie a consumatorilor pentru a raporta continutul ilegal si a solicita eliminarea acestuia, modificarile aduse de unele societati sunt insuficiente. In timp ce Google+ a instituit un protocol si a prevazut termene pentru tratarea cererilor, Facebook si Twitter doar au fost de acord sa puna la dispozitie o adresa de e-mail speciala pe care autoritatile nationale o pot utiliza pentru a notifica incalcarile, fara sa se angajeze ca vor trata aceste cereri in anumite termene.Ca urmare a numarului mare de plangeri din partea consumatorilor, care au fost tinta unor fraude sau inselatorii atunci cand au utilizat aceste site-uri si, de asemenea, au fost supusi unor clauze de furnizare a serviciilor care nu respecta legislatia UE privind protectia consumatorilor, in luna martie 2016 a fost lansata o actiune de asigurare a respectarii legislatiei.De atunci, operatorii de platforme de comunicare sociala au fost de acord, in mod specific, sa modifice:Societatile s-au angajat sa puna in aplicare modificarile clauzelor lor de utilizare a serviciilor in toate versiunile lingvistice in primul trimestru al anului 2018.Astfel cum s-a mentionat deja in Comunicarea privind combaterea continutului online ilegal publicata in septembrie 2017, Comisia se asteapta ca platformele online sa identifice si sa elimine rapid si in mod proactiv continutul online ilegal, precum si sa previna reaparitia acestuia. Comisia pregateste in prezent actiunile ulterioare acestei comunicari.Autoritatile nationale pentru protectia consumatorilor si Comisia vor monitoriza punerea in aplicare a modificarilor promise si vor utiliza in mod activ procedura de notificare si de actiune pusa la dispozitie de societati. Acestea se vor concentra mai ales pe continutul comercial ilegal privind abonamentele nedorite si alte tipuri de inselatorii. In plus, este posibil ca autoritatile sa ia masuri atunci cand acest lucru va fi necesar, inclusiv masuri de asigurare a respectarii legislatiei.Comisia va prezenta in luna aprilie documentul intitulat Noi avantaje pentru consumatori. Aceasta reforma va propune modernizarea legislatiei in vigoare privind protectia consumatorilor si asigurarea aplicarii adecvate a acesteia.La data de 16 martie 2017 a avut loc o reuniune intre autoritatile UE pentru protectia consumatorilor si Comisia Europeana, pe de o parte, si societatile vizate, pe de alta parte, pentru a asculta si a discuta solutiile propuse de acestea din urma. In urma reuniunii, societatile au adus o serie de modificari clauzelor si conditiilor lor. Cu toate acestea, Comisia si autoritatile de protectie a consumatorilor considera ca sunt necesare si alte modificari, care trebuie sa fie realizate de urgenta (a se vedea comunicatul de presa).In noiembrie 2016, autoritatile din cadrul Sistemului de cooperare pentru protectia consumatorului, sub coordonarea Directiei generale concurenta, consum si prevenire a fraudelor din Franta (DGCCRF), au trimis societatilor Facebook, Twitter si Google+ o pozitie comuna prin care le-au solicitat sa imbunatateasca o serie de clauze contractuale si sa instituie un sistem de combatere, pe baza notificarilor, a continutului comercial ilegal[1].Regulamentul UE privind cooperarea in materie de protectie a consumatorului (CPC) pune in legatura autoritatile nationale pentru protectia consumatorilor prin intermediul unei retele paneuropene de asigurare a respectarii legislatiei. Datorita acestui cadru, o autoritate nationala dintr-o tara a UE poate apela la omologul sau din alta tara a UE pentru a-i solicita sa intervina in cazul unei incalcari la nivel transfrontalier a normelor UE in domeniul protectiei consumatorilor. Cooperarea este prevazuta in mai multe acte legislative legate de consumatori, precum Directiva privind practicile comerciale neloiale, Directiva privind comertul electronic, Directiva privind drepturile consumatorilor sau Directiva privind clauzele contractuale abuzive.In temeiul cadrului privind cooperarea in materie de protectie a consumatorului, autoritatile analizeaza periodic aspectele de interes comun legate de protectia consumatorilor in cadrul pietei unice si isi coordoneaza activitatile de supraveghere a pietei si potentialele masuri de asigurare a respectarii legislatiei. Comisia faciliteaza schimbul de informatii intre autoritati, precum si coordonarea acestora.Platformele online trebuie sa isi asume o responsabilitate mai mare in ceea ce priveste administrarea continutului. Comunicarea ofera instrumente comune pentru a se identifica si elimina rapid si in mod proactiv continutul online ilegal si pentru a se preveni reaparitia acestuia