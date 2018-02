Cum a incercat o agentie rusa de propaganda sa influenteze prin Facebook rezultatul alegerilor din SUA

Actul oficial ofera detalii despre cum agentia Internet Research Agency (IRA) a diseminat informatii false si a organizat si manifestatii anti-Clinton in SUA, folosindu-se tot de Facebook. Le Monde noteaza ca inca din 2014 agentia situata pe strada Savushkina din al doilea mare oras din Rusia s-a pregatit cu un intreg arsenal propagandistic si zeci de oameni au fost trimisi in teren in SUA "pe teren" pentru a culege informatii relevante pentru operatiunile cu urmau.Apoi, cu cat alegerile din noiembrie 2016 se apropiau, cu atat efortul propagandistic a devenit mai intens. Agentii au creat sute de conturi, au investit in mod regulat in publicitate pe Facebook si rapid conturile au ajuns a fi urmarite fiecare de mii sau zeci de mii de americani.Vizati au fost cei nemultumiti de situatia socio-economica din SUA si aceste conturi au inceput sa provoace discutii pe teme foarte controversate precum religia, imigrantii si locul negrilor in societate.Aceste conturi au promovat apoi postari cu informatii false, cum ar fi cea cum ca sunt foarte multe nereguli la votul prin corespondenta. Dat fiind ca multi americani au dat Share si ca rusii au platit publicitate mereu, postarile acestor conturi propagandistice au ajuns pe News Feed-ul a peste 150 de milioane de americani.Apoi aceste pagini au inceput sa "lucreze" la imaginile celor doi candidati, criticand-o intens pe Hillary Clinton si distribuind informatii false despre ea. Cu foarte putin timp inainte de alegeri eforturile propagandei ruse s-au concentrat pe statele unde erau cei mai multi votanti indecisi.Apoi actiunile agentiei au avut consecinte si in teren, fiind organizate manifestatii in SUA, cele mai multe pro-Trump si vehement impotriva lui Hillary Clinton.De pe aceste conturi de propaganda rusii au luat legatura pe Facebook cu simpatizanti ai lui Trump si chiar cu staff-ul de campanie in anumite state, pentru a-i determina sa organizeze manifestatii. Rusii au mers si mai departe: in Florida au platit pentru ca pe un camion sa fie instalata o cusca in care un om, platit si el, o intruchipa pe Hillary in tinuta de puscarias.Documentul de inculpare mai spune ca agentia a lucrat necontenit folosindu-se de cele mai bune "unelte" de marketing si publicitate, conturile de Facebook erau alimentate non-stop, in schimburi si fiecare postare era analizata in detaliu la numar de like-uri si de share-uri.Facebook a fost intens criticata in SUA pentru ca o agentie cu numar mic de oameni a putut, cu un buget redus de publicitate, sa se foloseasca de uneltele puse la dispozitie de Facebook pentru a incerca sa influenteze un lucru atat de important precum alegerile SUA.Cei care critica Facebook spun ca reteaua a pierdut controlul asupra propriilor mecanisme daca un stat strain (si mai ales rivalul geopolitic istoric) poate ajunge atat de usor sa posteze informatii false si controversate care sa ajunga la atat de multi americani.