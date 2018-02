[P] Ce inseamna Industry 4.0 si cum poate profita un start-up de noua generatie de roboti

Cu vanzari globale estimate a atinge 12 miliarde de dolari, robotii colaborativi (cobotii) vor reprezenta in curand principalul motor de crestere al pietei solutiilor de automatizare, pe masura ce din ce in ce mai multe companii de toate dimensiunile, dintr-un spectru larg de sectoare industriale, adopta aceasta tehnologie.Din anul 2008, cand Universal Robots a vandut primul sau model comercial de robot, compania s-a dezvoltat exponential de la un an la altul, comercializand peste 18.500 de brate robotice in intreaga lume.Piata cobotilor se dezvolta nu numai gratie faptului ca acestia au costuri reduse si sunt usor de instalat si de operat, ci si deoarece ei ofera o serie de beneficii cheie, precum:Colaborarea dintre operator si robot creste productivitatea cu 85% peste nivelul care s-ar inregistra daca acestia ar lucra independent. Iar aceasta crestere a productivitatii poate fi atinsa aproape din prima zi. Avand 15 functii de securitate incorporate, un cobot UR poate fi instalat si pus sa lucreze in siguranta alaturi de oameni pentru a creste productia (in functie de evaluarea de risc), intr-un interval mediu de timp de doar o jumatate de zi.Cobotii pot fi reprogramati simplu si rapid sa treaca de la o operatiune la alta in cadrul unui proces de productie, reducand astfel semnificativ timpul de intrerupere a productiei si imbunatatind in ansamblu rata profitabilitatii.Fiind conceputi pentru a indeplini sarcini monotone, repetitive si obositoare, cobotii imbunatatesc mediul de lucru pentru angajati, reducand expunerea acestora la afectiuni musculoscheletale si la potentialele pericole legate de locul de munca. La randul sau, aceasta echivaleaza cu mai putine zile de munca pierdute pentru companie si o reducere a timpilor morti de pana la 85%.Precizia si acuratetea cobotilor determina o reducere notabila a erorilor umane si a pierderilor de materiale in procesul de productie. Erorile umane sunt posibile chiar si in cazul acelor sarcini simple si repetitive. Instalarea unui cobot in punctele critice ale procesului de productie poate astfel diminua acest risc de natura umana, poate duce la optimizarea gradului de utilizare a materialelor si la evitarea unor costisitoare rechemari de produse.Managerii si antreprenorii din Romania se bazeaza tot mai mult pe solutiile de automatizare si robotizare pentru a creste productia si a scadea costurile, in conditiile in care angajatii potriviti se gasesc din ce in ce mai greu. Astfel, potrivit studiului "Automatizarea in companiile romanesti", realizat de compania iVox pentru Universal Robots, liderul de piata in domeniul cobotilor, 34,7% dintre respondenti au declarat ca intentioneaza sa achizitioneze, in urmatoarele 12 luni, noi solutii de automatizare / robotizare pentru compania in care lucreaza. Motivele principale care stau la baza dorintei de a implementa o solutie de automatizare sunt nevoia de a reduce costurile (54%) si cresterea productiei (44%).