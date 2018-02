Qualcomm este dispusa sa dea 44 miliarde dolari pentru achizitionarea producatorului olandez de procesoare NXP

Entitatea creata ar avea vanzari anuale de 30 miliarde dolari, iar procesoarele Qualcomm vor ajunge pe mult mai multe terminale.NXP Semiconductors N.V are 45.000 de angajati in 35 de tari si pana in 2006. cand a fost preluata de un grup de companii, a facut parte din grupul Philips. Grupul are afaceri anuale de 10 miliarde dolari.NXP este bine plasat pe piata auto, furnizand procesoare care ajung pe autoturismele mai multor marci, acest lucru fiind un motiv serios pentru Qualcomm.Olandezii sunt o forta si in procesoarele NFC, iar in 2015 au cumparat Freescale Semiconductors, extinzandu-si prin ei capacitatile de productie.NXP a respins prima oferta si s-au purtat mai multe runde de discutii. Qualcomm spune ca a ajuns la o intelegere cu opt actionari NXP care au in total 28% din actiunile companiei si care au fost de acord sa-si vanda participatiile la noul pret de 127 dolari/actiune, fata de 110 dolari cat a fost oferta initiala din toamna lui 2016.